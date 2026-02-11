Ρυθμός και εξωστρέφεια στην εμφάνιση του THE Astrolabe με το Drop It

Η ελληνική διαδικασία επιλογής τραγουδιού για τη Eurovision 2026 μπαίνει στην πιο απαιτητική της φάση, με τον ανταγωνισμό να κορυφώνεται και τις συμμετοχές να κρίνονται πλέον επί σκηνής. Οι ημιτελικοί αποτελούν το καθοριστικό φίλτρο μέσα από το οποίο ξεχωρίζουν τα τραγούδια που διαθέτουν τόσο καλλιτεχνική ταυτότητα όσο και σαφή προσανατολισμό προς το ευρωπαϊκό κοινό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο THE Astrolabe παρουσιάζει στον Α Ημιτελικό το τραγούδι «Drop It», διεκδικώντας την πρόκριση στον ελληνικό τελικό που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή του ξεχωρίζει για τον σύγχρονο ήχο και τη δυναμική της προσέγγιση, με ένα κομμάτι που στηρίζεται στον ρυθμό, στη σύγχρονη παραγωγή και σε μια έντονα σκηνοθετημένη σκηνική εικόνα.

Το «Drop It» επικεντρώνεται στην ανάγκη της αυθεντικής έκφρασης των συναισθημάτων και στην απελευθέρωση από εσωτερικά βάρη και περιορισμούς. Με φρέσκια παραγωγή και καθαρή pop γραφή, το τραγούδι επιδιώκει να μεταδώσει ένα άμεσο και καθολικό μήνυμα, αποφεύγοντας τη βαριά αφήγηση και επενδύοντας στην ενέργεια και στη σαφήνεια. Η δομή και το ύφος του κινούνται σε γραμμές που ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες τάσεις της Eurovision, στοχεύοντας στη σύνδεση με ένα διεθνές ακροατήριο.

Η σκηνική παρουσία του THE Astrolabe δίνει έμφαση στο συνολικό σόου και στη ρυθμική ένταση, στοιχεία που λειτουργούν συμπληρωματικά προς το τραγούδι και ενισχύουν τη ζωντανή του απόδοση. Το αποτέλεσμα βασίζεται περισσότερο στη συλλογική εμπειρία και στη δυναμική επικοινωνία με το κοινό, διαφοροποιώντας το «Drop It» από πιο εσωστρεφείς συμμετοχές της φετινής διαδικασίας.

Τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα παρουσιαστούν στον Β Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από τους δύο ημιτελικούς θα προκύψουν οι συμμετοχές που θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής. Και οι τρεις βραδιές θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1 καθώς και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026, που θα είναι η 70ή διοργάνωση του θεσμού, θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας, με δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026. Σε μια χρονιά με έντονο συμβολισμό, η ελληνική επιλογή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς καλείται να σταθεί σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά μουσικά περιβάλλοντα της Ευρώπης.

