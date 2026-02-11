Μουσικά Νέα 11.02.2026

Eurovision 2026: Φωνητικό ρεσιτάλ από την Alexandra Sieti με το «The Other Side»

Μια καθηλωτική ερμηνεία που ξεσήκωσε το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Alexandra Sieti ανέβηκε στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού για τη Eurovision 2026 και παρουσίασε το «The Other Side», επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μια από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Αν και το κομμάτι κινείται σε ύφος δυναμικής μπαλάντας, η παρουσία της κατάφερε να γεμίσει τη σκηνή και να ξεσηκώσει το κοινό, δίνοντας μια αίσθηση ζωντάνιας και ρυθμού που δεν συναντάται συχνά σε τέτοιου είδους συνθέσεις.

Διάβασε επίσης: Όταν ο Akylas ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του στη Eurovision στο MAD TV

Ντυμένη στα μαύρα με ένα λαμπερό κορμάκι με κρόσια που κινούνταν με τον ρυθμό της χορογραφίας και πλαισιωμένη από τέσσερις χορευτές έδωσε τον καλύτερο εαυτό της στην σκήνη σε μια performance που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το μεγάλο highlight της εμφάνισής της ήταν όμως αναμφισβήτητα η φωνή της.

Η Αλεξάνδρα έδειξε τρομερή σταθερότητα, με μια χροιά που έβγαζε έναν αυθεντικό, soul αέρα και κέρδισε τις εντυπώσεις από το πρώτο δευτερόλεπτο. Οι φωνητικές της δυνατότητες φάνηκαν ιδιαίτερα στις κορυφώσεις του τραγουδιού, όπου η άνεση και η καθαρότητα της ερμηνείας της έκαναν το «The Other Side» να ακούγεται έτοιμο για μια διεθνή σκηνή.

Συνολικά, ήταν μια εμφάνιση που βασίστηκε στην ποιότητα και στον επαγγελματισμό. Η Alexandra Sieti παρουσίασε μια πρόταση με χαρακτήρα, ισορροπώντας τέλεια ανάμεσα στην ευαισθησία και στη δυναμική ερμηνεία. Με το «The Other Side», κατάφερε να αφήσει το δικό της στίγμα στον ημιτελικό, τοποθετώντας τον εαυτό της ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων για τον μεγάλο τελικό.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Akylas, Evangelia και Good Job Nicky ξεσαλώνουν χορεύοντας «Ferto» (video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Alexandra Sieti Eurovision Eurovision 2026 ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sing for Greece: Μια έναρξη γεμάτη χιούμορ και με άπταιστα γαλλικά από τον Γιώργο Καπουτζίδη

Sing for Greece: Μια έναρξη γεμάτη χιούμορ και με άπταιστα γαλλικά από τον Γιώργο Καπουτζίδη

11.02.2026
Επόμενο
Ρυθμός και εξωστρέφεια στην εμφάνιση του THE Astrolabe με το Drop It

Ρυθμός και εξωστρέφεια στην εμφάνιση του THE Astrolabe με το Drop It

11.02.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

11.02.2026
Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I
Μουσικά Νέα

Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I

11.02.2026
Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»

11.02.2026
Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην περφόρμανς του Revery
Μουσικά Νέα

Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην περφόρμανς του Revery

11.02.2026
Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

11.02.2026
Eurovision 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω

11.02.2026
Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece

11.02.2026
Eurovision 2026: Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το «2nd Chance» έφερε αισιοδοξία στον Α’ Ημιτελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το «2nd Chance» έφερε αισιοδοξία στον Α’ Ημιτελικό

11.02.2026
Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!