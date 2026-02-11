Eurovision 2026: Φωνητικό ρεσιτάλ από την Alexandra Sieti με το «The Other Side»

Η Alexandra Sieti ανέβηκε στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού για τη Eurovision 2026 και παρουσίασε το «The Other Side», επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μια από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Αν και το κομμάτι κινείται σε ύφος δυναμικής μπαλάντας, η παρουσία της κατάφερε να γεμίσει τη σκηνή και να ξεσηκώσει το κοινό, δίνοντας μια αίσθηση ζωντάνιας και ρυθμού που δεν συναντάται συχνά σε τέτοιου είδους συνθέσεις.

Ντυμένη στα μαύρα με ένα λαμπερό κορμάκι με κρόσια που κινούνταν με τον ρυθμό της χορογραφίας και πλαισιωμένη από τέσσερις χορευτές έδωσε τον καλύτερο εαυτό της στην σκήνη σε μια performance που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το μεγάλο highlight της εμφάνισής της ήταν όμως αναμφισβήτητα η φωνή της.

Η Αλεξάνδρα έδειξε τρομερή σταθερότητα, με μια χροιά που έβγαζε έναν αυθεντικό, soul αέρα και κέρδισε τις εντυπώσεις από το πρώτο δευτερόλεπτο. Οι φωνητικές της δυνατότητες φάνηκαν ιδιαίτερα στις κορυφώσεις του τραγουδιού, όπου η άνεση και η καθαρότητα της ερμηνείας της έκαναν το «The Other Side» να ακούγεται έτοιμο για μια διεθνή σκηνή.

Συνολικά, ήταν μια εμφάνιση που βασίστηκε στην ποιότητα και στον επαγγελματισμό. Η Alexandra Sieti παρουσίασε μια πρόταση με χαρακτήρα, ισορροπώντας τέλεια ανάμεσα στην ευαισθησία και στη δυναμική ερμηνεία. Με το «The Other Side», κατάφερε να αφήσει το δικό της στίγμα στον ημιτελικό, τοποθετώντας τον εαυτό της ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων για τον μεγάλο τελικό.

