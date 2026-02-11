Sing for Greece: Μια έναρξη γεμάτη χιούμορ και με άπταιστα γαλλικά από τον Γιώργο Καπουτζίδη

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλησιάζει η στιγμή που θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Α’ Ημιτελικός διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε βραδιά, επτά συμμετοχές θα πάρουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς. Και οι τρεις βραδιές μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Η βραδιά άνοιξε με την καθηλωτική ερμηνεία της Κλαυδίας με την «Αστερομάτα», δημιουργώντας από τα πρώτα λεπτά μια φορτισμένη, σχεδόν τελετουργική ατμόσφαιρα στο στούντιο. Η σκηνική της παρουσία και η συναισθηματική ένταση του τραγουδιού κράτησαν το κοινό απόλυτα προσηλωμένο, δίνοντας έναν δυναμικό τόνο στην έναρξη του Α’ Ημιτελικού.

Αμέσως μετά, οι διαγωνιζόμενοι της βραδιάς ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό medley από αγαπημένες ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, χαρίζοντας στο κοινό ένα νοσταλγικό αλλά και δυναμικό μουσικό ταξίδι.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε το «Οτοστόπ», την πρώτη ελληνική συμμετοχή στον διαγωνισμό το 1974 με τη Μαρινέλλα, το «S.A.G.A.P.O.» του Μιχάλη Ρακιντζή από το 2002, το νικητήριο «Number One» της Έλενας Παπαρίζου που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση το 2005, το «Secret Combination» της Καλομοίρας από το 2008, αλλά και το «OPA» του Γιώργου Αλκαίου & Friends από το 2010.

Το medley κορυφώθηκε με όλους τους καλλιτέχνες να καταλήγουν μαζί στη σκηνή, δημιουργώντας μια δυνατή, ενωτική εικόνα που πλημμύρισε το στούντιο με ενέργεια, ρυθμό και αυθεντικό eurovision παλμό. Μια στιγμή που θύμισε σε όλους γιατί ο διαγωνισμός παραμένει μια μεγάλη γιορτή μουσικής και συλλογικής εμπειρίας.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήραν οι παρουσιαστές της βραδιάς, Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι εμφανίστηκαν λαμπεροί και καταχειροκροτήθηκαν. Πριν εμφανιστούν στην σκηνή συνομίλησαν με το κοινό που βρίσκεται εκεί και εξέφρασαν την μεγάλη τους χαρά που βρίσκονται εκεί και την αγωνία.

Με χιούμορ και αυτοσαρκαστική διάθεση καλωσόρισαν το κοινό στο «Sing for Greece», ενημερώνοντας πως η βραδιά θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες. Εκείνη τη στιγμή, η Κατερίνα Βρανά δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με το χαρακτηριστικό της ύφος: «Μετά από αυτή την απόφαση, πήραν εμένα για να το παρουσιάσω. Λογικά σε 4-3 ώρες θα έχουμε τελειώσει», προκαλώντας γέλια τόσο στο πλατό όσο και στους τηλεθεατές. Το κλίμα χαλάρωσε αμέσως, δίνοντας τον γιορτινό και ευχάριστο τόνο που απαιτεί μια βραδιά Eurovision.

Την ώρα που ενημέρωναν το κοινό για τους κανόνες της ψηφοφορίας, ο Γιώργος Καπουτζίδης πήρε τον λόγο και, σε μια απρόσμενη στιγμή, ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες σε άπταιστα γαλλικά. Η άνεση και η προφορά του εντυπωσίασαν το πλατό, αλλά δεν έλειψε και το χιούμορ, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να σχολιάζει γελώντας ότι τον βρήκε ακόμα πιο γοητευτικό. Η στιγμή έδωσε στη βραδιά έναν αέρα διεθνούς διοργάνωσης, υπενθυμίζοντας ότι η Eurovision είναι πάνω απ’ όλα ένας ευρωπαϊκός θεσμός.

Διάβασε επίσης: Με ατμοσφαιρική Αστερομάτα, η Κλαυδία άνοιξε η σκηνή του Sing for Greece

Δες κι αυτό…