Μουσικά Νέα 11.02.2026

Sing for Greece: Μια έναρξη γεμάτη χιούμορ και με άπταιστα γαλλικά από τον Γιώργο Καπουτζίδη

Οι παρουσιαστές του «Sing for Greece» έκαναν εντυπωσιακό καλωσόρισμα με χιούμορ και στιλ, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης εντυπωσίασε με άπταιστα γαλλικά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλησιάζει η στιγμή που θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Α’ Ημιτελικός διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε βραδιά, επτά συμμετοχές θα πάρουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς. Και οι τρεις βραδιές μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Η βραδιά άνοιξε με την καθηλωτική ερμηνεία της Κλαυδίας με την «Αστερομάτα», δημιουργώντας από τα πρώτα λεπτά μια φορτισμένη, σχεδόν τελετουργική ατμόσφαιρα στο στούντιο. Η σκηνική της παρουσία και η συναισθηματική ένταση του τραγουδιού κράτησαν το κοινό απόλυτα προσηλωμένο, δίνοντας έναν δυναμικό τόνο στην έναρξη του Α’ Ημιτελικού.

Αμέσως μετά, οι διαγωνιζόμενοι της βραδιάς ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό medley από αγαπημένες ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, χαρίζοντας στο κοινό ένα νοσταλγικό αλλά και δυναμικό μουσικό ταξίδι.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε το «Οτοστόπ», την πρώτη ελληνική συμμετοχή στον διαγωνισμό το 1974 με τη Μαρινέλλα, το «S.A.G.A.P.O.» του Μιχάλη Ρακιντζή από το 2002, το νικητήριο «Number One» της Έλενας Παπαρίζου που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση το 2005, το «Secret Combination» της Καλομοίρας από το 2008, αλλά και το «OPA» του Γιώργου Αλκαίου & Friends από το 2010.

Το medley κορυφώθηκε με όλους τους καλλιτέχνες να καταλήγουν μαζί στη σκηνή, δημιουργώντας μια δυνατή, ενωτική εικόνα που πλημμύρισε το στούντιο με ενέργεια, ρυθμό και αυθεντικό eurovision παλμό. Μια στιγμή που θύμισε σε όλους γιατί ο διαγωνισμός παραμένει μια μεγάλη γιορτή μουσικής και συλλογικής εμπειρίας.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήραν οι παρουσιαστές της βραδιάς, Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι εμφανίστηκαν λαμπεροί και καταχειροκροτήθηκαν. Πριν εμφανιστούν στην σκηνή συνομίλησαν με το κοινό που βρίσκεται εκεί και εξέφρασαν την μεγάλη τους χαρά που βρίσκονται εκεί και την αγωνία.

Με χιούμορ και αυτοσαρκαστική διάθεση καλωσόρισαν το κοινό στο «Sing for Greece», ενημερώνοντας πως η βραδιά θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες. Εκείνη τη στιγμή, η Κατερίνα Βρανά δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με το χαρακτηριστικό της ύφος: «Μετά από αυτή την απόφαση, πήραν εμένα για να το παρουσιάσω. Λογικά σε 4-3 ώρες θα έχουμε τελειώσει», προκαλώντας γέλια τόσο στο πλατό όσο και στους τηλεθεατές. Το κλίμα χαλάρωσε αμέσως, δίνοντας τον γιορτινό και ευχάριστο τόνο που απαιτεί μια βραδιά Eurovision.

Την ώρα που ενημέρωναν το κοινό για τους κανόνες της ψηφοφορίας, ο Γιώργος Καπουτζίδης πήρε τον λόγο και, σε μια απρόσμενη στιγμή, ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες σε άπταιστα γαλλικά. Η άνεση και η προφορά του εντυπωσίασαν το πλατό, αλλά δεν έλειψε και το χιούμορ, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να σχολιάζει γελώντας ότι τον βρήκε ακόμα πιο γοητευτικό. Η στιγμή έδωσε στη βραδιά έναν αέρα διεθνούς διοργάνωσης, υπενθυμίζοντας ότι η Eurovision είναι πάνω απ’ όλα ένας ευρωπαϊκός θεσμός.

Διάβασε επίσης: Με ατμοσφαιρική Αστερομάτα, η Κλαυδία άνοιξε η σκηνή του Sing for Greece

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Με ατμοσφαιρική Αστερομάτα, η Κλαυδία άνοιξε η σκηνή του Sing for Greece

Με ατμοσφαιρική Αστερομάτα, η Κλαυδία άνοιξε η σκηνή του Sing for Greece

11.02.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Φωνητικό ρεσιτάλ από την Alexandra Sieti με το «The Other Side»

Eurovision 2026: Φωνητικό ρεσιτάλ από την Alexandra Sieti με το «The Other Side»

11.02.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

11.02.2026
Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I
Μουσικά Νέα

Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I

11.02.2026
Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»

11.02.2026
Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην περφόρμανς του Revery
Μουσικά Νέα

Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην περφόρμανς του Revery

11.02.2026
Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

11.02.2026
Eurovision 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω

11.02.2026
Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece

11.02.2026
Eurovision 2026: Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το «2nd Chance» έφερε αισιοδοξία στον Α’ Ημιτελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το «2nd Chance» έφερε αισιοδοξία στον Α’ Ημιτελικό

11.02.2026
Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!