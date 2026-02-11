Με ατμοσφαιρική Αστερομάτα, η Κλαυδία άνοιξε η σκηνή του Sing for Greece

Η Κλαυδία ηγήθηκε του Α Ημιτελικού με την «Αστερομάτα» χαρίζοντας μια καθηλωτική στιγμή πριν από τη μάχη των 14ων διαγωνιζόμενων

Η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 βρίσκεται πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της, καθώς ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» εξελίσσεται σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές διοργανώσεις της χρονιάς. Το κοινό και οι καλλιτέχνες ζουν στιγμές έντονης αγωνίας και υψηλών προσδοκιών, γνωρίζοντας ότι μέσα από αυτή τη σκηνή θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, μεταφέροντας μαζί του τις ελπίδες και τη δημιουργική δυναμική της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιείται την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με 14 τραγούδια να διεκδικούν την πολυπόθητη πρόκριση, ενώ ακόμη 14 συμμετοχές θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε βραδιά, 7 καλλιτέχνες θα εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς, σε μια διαδικασία που επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα στη λαϊκή απήχηση και την καλλιτεχνική αξιολόγηση.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Αυτές είναι οι 5 χώρες που θα συμμετάσχουν στην διεθνή επιτροπή του Sing for Greece 2026

Η έναρξη της βραδιάς είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς η Κλαυδία επέστρεψε στη σκηνή για να ερμηνεύσει την «Αστερομάτα», το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας και κατέκτησε την 6η θέση με 231 βαθμούς.

Από τις πρώτες νότες, η συγκίνηση ήταν εμφανής, καθώς πλέον η «Αστερομάτα» περνά στην ιστορία των τραγουδιών που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον διαγωνισμό, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της. Το τραγούδι, που έχει χαραχτεί με χρυσά γράμματα στη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της Κλαυδίας και η σύνδεσή της με το κοινό ήταν αισθητή από την πρώτη κιόλας νότα.

Η φωνή της Κλαυδίας ακούστηκε καθαρή, σταθερή και γεμάτη ένταση, με την ερμηνεία της να χτίζεται σταδιακά μέχρι την κορύφωση του ρεφρέν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης μέσα στην αίθουσα.

Οι φωτισμοί και η σκηνική παρουσία ανέδειξαν ακόμη περισσότερο την ερμηνευτική της δύναμη, θυμίζοντας τη στιγμή που η Ελλάδα κέρδισε ξανά το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής σκηνής. Η Κλαυδία ντυμένη στα μαύρα, πλαισιωνόταν από χορευτές, επίσης στα μαύρα, που σχημάτιζαν ένα βουνό και αυτή ήταν στην κορυφή και ερμήνευε την Αστερομάτα.

Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισης της Κλαυδίας, τη σκυτάλη πήραν οι παρουσιαστές Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι καλωσόρισαν το τηλεοπτικό κοινό μεταφέροντας την ενέργεια της βραδιάς και κρατώντας ζωντανό τον παλμό της αίθουσας. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε τον τόνο με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την εμπειρία του στον θεσμό, η Κατερίνα Βρανά πρόσθεσε ευφυείς πινελιές, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα διατήρησε τον ρυθμό της βραδιάς με αμεσότητα και σκηνική άνεση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής που θύμιζε μεγάλες ευρωπαϊκές παραγωγές και ενίσχυε τη δυναμική του «Sing for Greece».

Η ερμηνεια της Κλαυδίας στη Eurovision 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Δες κι αυτό…