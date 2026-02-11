Όσκαρ 2026: Η all stars φωτογραφία που κάνει θραύση στο διαδίκτυο

Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Emma Stone και Teyana Taylor συγκεντρώνονται στο Los Angeles για την ετήσια ομαδική φωτογραφία ενόψει της τελετής της 15 Μαρτίου

Οι υποψήφιοι για την 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ συναντήθηκαν στο Los Angeles για την καθιερωμένη ετήσια ομαδική φωτογραφία, λίγες εβδομάδες πριν από τη λαμπερή διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου με παρουσιαστή τον Conan O Brien. Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε μετά το επίσημο γεύμα των υποψηφίων στο Academy Museum, συγκεντρώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ανάμεσα στους φετινούς υποψήφιους ηθοποιούς βρίσκονται οι Emma Stone, Kate Hudson, Jessie Buckley, Renate Reinsve, Rose Byrne, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B Jordan, Wagner Moura, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn και Stellan Skarsgård. Η παρουσία τους στην ομαδική φωτογραφία θεωρείται παραδοσιακά η ανεπίσημη έναρξη της τελικής ευθείας προς την απονομή.

Διάβασε επίσης: 4 βιβλία που διεκδικούν Όσκαρ και αξίζει να διαβάσεις

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ταινία «Sinners», η οποία σημείωσε ιστορικό ρεκόρ συγκεντρώνοντας 16 υποψηφιότητες, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ για μία παραγωγή. Ο Leonardo DiCaprio και ο Sean Penn έλαβαν την 6η υποψηφιότητά τους σε ερμηνευτική κατηγορία, ενώ οι Rose Byrne, Teyana Taylor, Wagner Moura και Delroy Lindo συγκαταλέγονται στους πρωτοεμφανιζόμενους υποψηφίους.

Στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας διαγωνίζονται 10 παραγωγές, ανάμεσά τους οι «Bugonia», «F1», «Frankenstein», «Hamnet», «Marty Supreme», «One Battle After Another», «The Secret Agent», «Sentimental Value», «Sinners» και «Train Dreams». Η πολυμορφία των επιλογών αντανακλά τη διεύρυνση της κινηματογραφικής αφήγησης και τη δυναμική παρουσία δημιουργών από διαφορετικές χώρες και κινηματογραφικές σχολές.

Η φετινή τελετή των Όσκαρ να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει μεγάλα ονόματα του Hollywood με νέες παρουσίες που διεκδικούν για πρώτη φορά το χρυσό αγαλματίδιο. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια ισορροπία ανάμεσα στην εμπειρία και την ανανέωση, στοιχείο που αποτυπώθηκε έντονα και στην κοινή φωτογραφία των υποψηφίων.

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…