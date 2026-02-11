Η Demi Lovato ακυρώνει 5 συναυλίες για λόγους υγείας

Η Demi Lovato δηλώνει ότι υπερέβη τα όριά της κατά τον αρχικό σχεδιασμό και ζητά συγγνώμη από τους θαυμαστές που είχαν προγραμματίσει να παρευρεθούν

Η Demi Lovato προχώρησε στην ακύρωση 5 προγραμματισμένων εμφανίσεων της επερχόμενης περιοδείας «It’s Not That Deep Tour», εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να προστατεύσει την υγεία της και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σκηνής. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την εξέλιξη μέσα από ανάρτηση στα Instagram Stories την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, απευθυνόμενη απευθείας στους θαυμαστές της.

Η Demi Lovato τόνισε ότι κατά την προετοιμασία της περιοδείας συνειδητοποίησε πως το αρχικό πρόγραμμα ήταν υπερβολικά απαιτητικό. Όπως έγραψε, «καθώς ξεκίνησα να προετοιμάζομαι για την περιοδεία, κατάλαβα ότι είχα ξεπεράσει τα όρια του εφικτού». Η ίδια πρόσθεσε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και πρόβες ώστε να μπορέσει να δώσει τον καλύτερο εαυτό της σε κάθε εμφάνιση.

Στο μήνυμά της, η Demi Lovato ανέφερε ότι παραμένει ενθουσιασμένη για την επιστροφή της στη σκηνή και για την επαφή με το κοινό σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «για να προστατεύσω την υγεία μου και να μπορώ να δίνω το 100% σε κάθε συναυλία, πρέπει να προσθέσω περισσότερο χρόνο ξεκούρασης και να προσαρμόσω το πρόγραμμα με περισσότερα κενά».

Οι συναυλίες που ακυρώνονται είναι στις 8 Απριλίου στο Charlotte, στις 12 Απριλίου στην Atlanta, στις 14 Απριλίου στο Nashville, στις 5 Μαΐου στο Denver και στις 8 Μαΐου στο Las Vegas. Η Demi Lovato δήλωσε ότι λυπάται ιδιαίτερα για την αναστάτωση, τονίζοντας «είμαι πολύ στενοχωρημένη που δεν θα μπορέσω να σας δω σε αυτή την περιοδεία και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όσους είχαν σχεδιάσει να παρευρεθούν». Παράλληλα, η εμφάνιση της 10 Απριλίου στο Orlando μεταφέρθηκε για τις 13 Απριλίου, ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει πλέον η περιοδεία. Η Demi Lovato διευκρίνισε ότι τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια για το Orlando θα ισχύσουν κανονικά, ενώ για τις ακυρωμένες συναυλίες θα γίνει επιστροφή χρημάτων.

Η περιοδεία «It’s Not That Deep Tour» θα περιλαμβάνει πλέον 18 εμφανίσεις στη Βόρεια Αμερική, από τις 13 Απριλίου στο Orlando έως τις 25 Μαΐου στο Houston, με την Adéla να συμμετέχει ως opening act σε όλες τις συναυλίες. Οι εμφανίσεις προωθούν το άλμπουμ «It’s Not That Deep», το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025.

Σε παλαιότερη συνέντευξη στο The Hollywood Reporter το 2024, η Demi Lovato είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την επιστροφή στις μεγάλες περιοδείες, επισημαίνοντας «η περιοδεία επιβαρύνει πολύ το σώμα». Με τη νέα αυτή απόφαση, η τραγουδίστρια δείχνει να δίνει προτεραιότητα στη σωματική και ψυχική της ισορροπία, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει τη σχέση της με το κοινό σε βιώσιμη βάση.

