Μουσικά Νέα 11.02.2026

Η Demi Lovato ακυρώνει 5 συναυλίες για λόγους υγείας

Η Demi Lovato δηλώνει ότι υπερέβη τα όριά της κατά τον αρχικό σχεδιασμό και ζητά συγγνώμη από τους θαυμαστές που είχαν προγραμματίσει να παρευρεθούν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Demi Lovato προχώρησε στην ακύρωση 5 προγραμματισμένων εμφανίσεων της επερχόμενης περιοδείας «It’s Not That Deep Tour», εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να προστατεύσει την υγεία της και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σκηνής. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την εξέλιξη μέσα από ανάρτηση στα Instagram Stories την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, απευθυνόμενη απευθείας στους θαυμαστές της.

Η Demi Lovato τόνισε ότι κατά την προετοιμασία της περιοδείας συνειδητοποίησε πως το αρχικό πρόγραμμα ήταν υπερβολικά απαιτητικό. Όπως έγραψε, «καθώς ξεκίνησα να προετοιμάζομαι για την περιοδεία, κατάλαβα ότι είχα ξεπεράσει τα όρια του εφικτού». Η ίδια πρόσθεσε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και πρόβες ώστε να μπορέσει να δώσει τον καλύτερο εαυτό της σε κάθε εμφάνιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: It’s Not That Deep: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο album της Demi Lovato

Στο μήνυμά της, η Demi Lovato ανέφερε ότι παραμένει ενθουσιασμένη για την επιστροφή της στη σκηνή και για την επαφή με το κοινό σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «για να προστατεύσω την υγεία μου και να μπορώ να δίνω το 100% σε κάθε συναυλία, πρέπει να προσθέσω περισσότερο χρόνο ξεκούρασης και να προσαρμόσω το πρόγραμμα με περισσότερα κενά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι συναυλίες που ακυρώνονται είναι στις 8 Απριλίου στο Charlotte, στις 12 Απριλίου στην Atlanta, στις 14 Απριλίου στο Nashville, στις 5 Μαΐου στο Denver και στις 8 Μαΐου στο Las Vegas. Η Demi Lovato δήλωσε ότι λυπάται ιδιαίτερα για την αναστάτωση, τονίζοντας «είμαι πολύ στενοχωρημένη που δεν θα μπορέσω να σας δω σε αυτή την περιοδεία και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όσους είχαν σχεδιάσει να παρευρεθούν». Παράλληλα, η εμφάνιση της 10 Απριλίου στο Orlando μεταφέρθηκε για τις 13 Απριλίου, ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει πλέον η περιοδεία. Η Demi Lovato διευκρίνισε ότι τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια για το Orlando θα ισχύσουν κανονικά, ενώ για τις ακυρωμένες συναυλίες θα γίνει επιστροφή χρημάτων.

https://www.instagram.com/ddlovato

Η περιοδεία «It’s Not That Deep Tour» θα περιλαμβάνει πλέον 18 εμφανίσεις στη Βόρεια Αμερική, από τις 13 Απριλίου στο Orlando έως τις 25 Μαΐου στο Houston, με την Adéla να συμμετέχει ως opening act σε όλες τις συναυλίες. Οι εμφανίσεις προωθούν το άλμπουμ «It’s Not That Deep», το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε παλαιότερη συνέντευξη στο The Hollywood Reporter το 2024, η Demi Lovato είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την επιστροφή στις μεγάλες περιοδείες, επισημαίνοντας «η περιοδεία επιβαρύνει πολύ το σώμα». Με τη νέα αυτή απόφαση, η τραγουδίστρια δείχνει να δίνει προτεραιότητα στη σωματική και ψυχική της ισορροπία, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει τη σχέση της με το κοινό σε βιώσιμη βάση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: O Noel Gallagher μπαίνει στο στούντιο και πυροδοτεί σενάρια για νέο δίσκο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Demi Lovato περιοδεία ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όσκαρ 2026: Η all stars φωτογραφία που κάνει θραύση στο διαδίκτυο

Όσκαρ 2026: Η all stars φωτογραφία που κάνει θραύση στο διαδίκτυο

11.02.2026
Επόμενο
Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

11.02.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα φαβορί του Α’ ημιτελικού σύμφωνα με τα στοιχήματα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα φαβορί του Α’ ημιτελικού σύμφωνα με τα στοιχήματα

11.02.2026
Βritney Spears: Πουλάει τον πλήρη μουσικό της κατάλογο και αποχωρεί από τη μουσική
Μουσικά Νέα

Βritney Spears: Πουλάει τον πλήρη μουσικό της κατάλογο και αποχωρεί από τη μουσική

11.02.2026
Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl
Μουσικά Νέα

Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl

11.02.2026
Ελένη Φουρέιρα: Απαντά στα σχόλια για το ντύσιμό της μετά τη γέννηση του παιδιού της
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Απαντά στα σχόλια για το ντύσιμό της μετά τη γέννηση του παιδιού της

11.02.2026
Eurovision 2026: Τι σημαίνει ο τίτλος «JALLA» στο τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τι σημαίνει ο τίτλος «JALLA» στο τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni

11.02.2026
Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece

11.02.2026
Eurovision: Αντιδράσεις για την Κύπρο και το «Jalla» της Antigoni – Ζητούν την απόσυρσή του
Μουσικά Νέα

Eurovision: Αντιδράσεις για την Κύπρο και το «Jalla» της Antigoni – Ζητούν την απόσυρσή του

11.02.2026
Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης
Μουσικά Νέα

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

11.02.2026
Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer
Cinema

Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)