Food 11.02.2026

Η ΙΚΕΑ γιορτάζει 40 χρόνια κεφτεδάκια με προσφορές και επετειακή γιορτή στις 14 Φεβρουαρίου

Η ΙΚΕΑ γιορτάζει 40 χρόνια από τα εμβληματικά κεφτεδάκια HUVUDROLL με εκπτώσεις 20%, επετειακή μερίδα 40 τεμαχίων
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ΙΚΕΑ γιορτάζει 40 χρόνια από τότε που δημιούργησε και παρουσίασε τα εμβληματικά κεφτεδάκια της και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια επετειακή γαστρονομική εμπειρία στα καταστήματα και τα εστιατόριά της, παρουσιάζοντας παράλληλα τη νέα προσθήκη στο μενού της: τα κεφτεδάκια φαλάφελ.

Η σχέση της ΙΚΕΑ με το φαγητό ξεκινά ήδη από το 1958, όταν ο ιδρυτής της, Ingvar Kamprad, προσέφερε καφέ και μπισκότα στους επισκέπτες, θέλοντας να κάνει την εμπειρία αγορών πιο φιλόξενη και ζεστή. Λίγα χρόνια αργότερα, το πρώτο εστιατόριο μέσα σε κατάστημα ΙΚΕΑ έθεσε τις βάσεις για μια φιλοσοφία που εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι του brand.

Διάβασε επίσης: Τσικνοπέμπτη με BBQ χοιρινά παϊδάκια που μένουν αξέχαστα

Το 1985 δημιουργήθηκαν τα σουηδικά κεφτεδάκια ΙΚΕΑ. Σχεδιασμένα «για τους πολλούς», τα κεφτεδάκια HUVUDROLL έγιναν σύμβολο του δημοκρατικού design στη γεύση: απλά, προσιτά, νόστιμα και αγαπητά σε όλο τον κόσμο. Σαράντα χρόνια μετά, παραμένουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πιάτα της ΙΚΕΑ διεθνώς.

Το 2026, η ΙΚΕΑ τιμά αυτή την πορεία με μια εβδομάδα γεμάτη γεύση, εμπειρίες και διάδραση. Από τη Δευτέρα 9 έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν έκπτωση 20% σε όλα τα πιάτα με κεφτεδάκια και plant-based επιλογές, καθώς και να δοκιμάσουν τα νέα κεφτεδάκια φαλάφελ, μια σύγχρονη και πιο βιώσιμη πρόταση που έρχεται να αποδείξει ότι η απόλαυση μπορεί να εξελίσσεται.

Η γιορτή κορυφώνεται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, με την επετειακή μερίδα με 40 κεφτεδάκια, σχεδιασμένη για παρέες τριών ή περισσότερων ατόμων και εμπνευσμένη από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ΙΚΕΑ. Την ίδια ημέρα, παιδικές δραστηριότητες με θέμα την «Κεφτεδούπολη», face painting, δημιουργικά παιχνίδια και βιωματικές δράσεις περιμένουν τους μικρούς επισκέπτες, ενώ ένας μεγάλος διαγωνισμός με 40 δωροκάρτες ΙΚΕΑ συνολικής αξίας 4.000 ευρώ συμπληρώνει το εορταστικό πρόγραμμα.

Σαράντα χρόνια μετά, τα κεφτεδάκια ΙΚΕΑ συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η γεύση μπορεί να είναι εμπειρία, ανάμνηση και ένας τρόπος να φέρνει τους ανθρώπους κοντά – πάντα για τους πολλούς.

Διάβασε επίσης: Όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν αγοράσεις παϊδάκια για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

food Ikea φαγητό
Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!