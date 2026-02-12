Food 12.02.2026

Τσικνοπέμπτη με BBQ χοιρινά παϊδάκια που μένουν αξέχαστα

Μια δοκιμασμένη συνταγή που συνδυάζει αργό ψήσιμο και πλούσια σάλτσα για αποτέλεσμα τρυφερό και γεμάτο γεύση
Mad.gr

Η Τσικνοπέμπτη δεν είναι απλώς μια ακόμη μέρα ψησίματος. Είναι η στιγμή που το σπίτι γεμίζει μυρωδιές, ο χρόνος χαλαρώνει και το φαγητό αποκτά σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα. Σε αυτό το σκηνικό, τα χοιρινά παϊδάκια έχουν έναν ξεχωριστό ρόλο. Δεν εντυπωσιάζουν με την απλότητά τους αλλά με την υπομονή που απαιτούν και με το τελικό αποτέλεσμα που δικαιώνει κάθε λεπτό προετοιμασίας. Όταν γίνονται σωστά, δεν είναι απλώς ένα πιάτο στο τραπέζι αλλά το κέντρο της παρέας. Τα BBQ χοιρινά παϊδάκια ξεχωρίζουν επειδή συνδυάζουν δύο κόσμους. Από τη μία το αργό ψήσιμο που μαλακώνει το κρέας σε βάθος και από την άλλη τη σάλτσα που δίνει γλυκόξινη ένταση και καπνιστό χαρακτήρα. Το μυστικό δεν βρίσκεται στη βιασύνη της σχάρας αλλά στην προετοιμασία που προηγείται. Το κρέας ψήνεται πρώτα προστατευμένο, ξεκουράζεται και στη συνέχεια ολοκληρώνεται πάνω στα κάρβουνα, εκεί όπου αποκτά υφή και χρώμα.

Το πλεονέκτημα αυτής της συνταγής είναι ότι μπορεί να οργανωθεί από την προηγούμενη ημέρα. Τα παϊδάκια μαλακώνουν αργά στον φούρνο και περιμένουν στο ψυγείο μέχρι να έρθει η ώρα της σχάρας. Έτσι, την ημέρα της Τσικνοπέμπτης το μόνο που χρειάζεται είναι φωτιά, καλή διάθεση και λίγη προσοχή στο τελικό ψήσιμο.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Υλικά για τα χοιρινά παϊδάκια

  • 3½ κιλά baby χοιρινά παϊδάκια
  • 2½ κουταλιές της σούπας χοντρό αλάτι και 2 κουταλάκια του γλυκού επιπλέον
  • 2½ κουταλάκια του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και ½ κουταλάκι του γλυκού επιπλέον
  • 2 φλιτζάνια συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας
  • ¼ φλιτζάνι μελάσα ροδιού
  • ¼ φλιτζάνι μέλι
  • ¼ φλιτζάνι μηλόξυδο
  • 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας
  • 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα Dijon
  • 1 κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού καγιέν
  • Λάδι canola για τη σχάρα
www.freepik.com

Ο φούρνος προθερμαίνεται στους 170°C. Τα παϊδάκια αλατοπιπερώνονται καλά και από τις δύο πλευρές με τη μεγαλύτερη ποσότητα αλατιού και πιπεριού. Τυλίγονται σφιχτά σε αλουμινόχαρτο ώστε να μη χάσουν τα υγρά τους και τοποθετούνται σε ταψί. Ψήνονται για περίπου 2 ώρες μέχρι το κρέας να μαλακώσει αισθητά.

Αφού βγουν από τον φούρνο, τα πακέτα ανοίγονται προσεκτικά γιατί ο ατμός είναι έντονος. Τα παϊδάκια αφήνονται να κρυώσουν μέσα στο αλουμινόχαρτο σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 1 ώρα. Οι χυμοί που έχουν συγκεντρωθεί αφαιρούνται, το αλουμινόχαρτο κλείνει ξανά και τα παϊδάκια μπαίνουν στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, ιδανικά μέχρι την επόμενη ημέρα.

www.freepik.com

Για τη σάλτσα… 

Όλα τα υλικά της σάλτσας τοποθετούνται σε κατσαρόλα μεσαίου μεγέθους. Το μείγμα ζεσταίνεται μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει και στη συνέχεια χαμηλώνει η φωτιά. Η σάλτσα μαγειρεύεται ήπια, με περιστασιακό ανακάτεμα, μέχρι να δέσει ελαφρά και να μειωθεί σε όγκο, περίπου σε 15 λεπτά. Αφήνεται να κρυώσει και φυλάσσεται στο ψυγείο μέχρι τη χρήση.

Το γκριλ προθερμαίνεται στους 200°C. Οι σχάρες λαδώνονται ελαφρά και τα παϊδάκια τοποθετούνται απευθείας πάνω στη φωτιά. Ψήνονται με συχνό γύρισμα και γενναίο άλειμμα με σάλτσα κάθε 3 με 4 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν βαθύ χρώμα και ελαφρώς τραγανή επιφάνεια. Αφαιρούνται από τη σχάρα και ξεκουράζονται για 5 λεπτά πριν κοπούν.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Τσικνοπέμπτη χωρίς bbq; 8 DIY λύσεις για να τσικνίσεις ακόμη κι αν δεν έχεις ψησταριά

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

κρέας Τσικνοπέμπτη χοιρινά παϊδάκια ψήσιμο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από τους vegan μέχρι τους ψήστες: Πώς θα γιορτάσει το κάθε ζώδιο την Τσικνοπέμπτη

Από τους vegan μέχρι τους ψήστες: Πώς θα γιορτάσει το κάθε ζώδιο την Τσικνοπέμπτη

12.02.2026
Επόμενο
Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση

Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση

12.02.2026

Δες επίσης

Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση
Beauty

Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση

12.02.2026
Από τους vegan μέχρι τους ψήστες: Πώς θα γιορτάσει το κάθε ζώδιο την Τσικνοπέμπτη
Life

Από τους vegan μέχρι τους ψήστες: Πώς θα γιορτάσει το κάθε ζώδιο την Τσικνοπέμπτη

12.02.2026
10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια
Life

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

11.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω
Life

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

11.02.2026
Κάνε αυτές τις 5 ασκήσεις πριν το πρωινό και κάψε 200 θερμίδες χωρίς να το καταλάβεις
Fitness

Κάνε αυτές τις 5 ασκήσεις πριν το πρωινό και κάψε 200 θερμίδες χωρίς να το καταλάβεις

11.02.2026
Όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν αγοράσεις παϊδάκια για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης
Food

Όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν αγοράσεις παϊδάκια για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

11.02.2026
Αυτά τα 4 ζώδια θα σου μείνουν αξέχαστα για μια ζωή
Life

Αυτά τα 4 ζώδια θα σου μείνουν αξέχαστα για μια ζωή

11.02.2026
Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού
Life

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

11.02.2026
Monster’s Muse: To gothic μακιγιάζ που έχει αγαπήσει το TikTok
Beauty

Monster’s Muse: To gothic μακιγιάζ που έχει αγαπήσει το TikTok

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών-

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών-

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!