Ζώδια 12.02.2026

Από τους vegan μέχρι τους ψήστες: Πώς θα γιορτάσει το κάθε ζώδιο την Τσικνοπέμπτη

Όλα τα ζωδια έχουν έναν διαφορετικό τρόπο να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη, από τους φανατικούς του ψητού μέχρι τους vegans
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Τσικνοπέμπτη είναι αύριο 11/2 και όλοι έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο να γιορτάσουμε, από τους φανατικούς του ψητού μέχρι τους προσεκτικούς vegans που θα πάρουν… μόνο τη μυρωδιά! Τι κάνει όμως το κάθε ζώδιο όταν μυρίζει το τσίκνισμα; Ας δούμε!

Κριός

Ο Κριός δεν περιμένει κανέναν. Σηκώνει το πιρούνι, επιτίθεται στη σούβλα και ήδη σκέφτεται ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι. Η Τσικνοπέμπτη για αυτόν είναι… πεδίο μάχης!

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Τραπέζι Τσικνοπέμπτης: Τι να φας ανάλογα με το ζώδιο σου

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι ο epicure του τραπεζιού. Στην Τσικνοπέμπτη δεν κοιτάει μόνο το κρέας – απολαμβάνει κάθε γεύση, από τα μεζεδάκια μέχρι το ψωμί που μυρίζει φρεσκοψημένο. Slow but classy.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι έχουν ήδη βγάλει κινητό και φωτογραφίζουν όλο το τραπέζι. Στην Τσικνοπέμπτη δεν τρώνε απλά, κάνουν stories, TikTok και memes για κάθε τσίκνισμα.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος θα φτιάξει το τραπέζι με αγάπη, θα βάλει όλα τα αγαπημένα του πιάτα και θα φροντίσει να μη λείπει τίποτα. Συναισθηματικά συνδεδεμένος με κάθε μπουκιά… και κάθε συγγενή.

pexels.com

Λέων

Ο Λέων θέλει να κάνει show. Στην Τσικνοπέμπτη φοράει τα πιο εντυπωσιακά ρούχα και θα κλέψει τις εντυπώσεις είτε χορεύοντας γύρω από τη σούβλα, είτε κρατώντας ψηλά το πιρούνι του.

Παρθένος

Ο Παρθένος κρατάει τα πάντα υπό έλεγχο. Τσεκάρει θερμοκρασίες, βάζει τα πιάτα σε σειρά και παρατηρεί αν όλα είναι σωστά ψημένα. Η Τσικνοπέμπτη για εκείνον είναι επιστήμη.

Ζυγός

Ο Ζυγός θα φροντίσει να έχουν όλοι οι καλεσμένοι το καλύτερο τραπέζι. Στην Τσικνοπέμπτη, η ισορροπία είναι πάνω από όλα: μισό κρέας, μισό σαλάτα… και πάντα ένα χαμόγελο.

pexels.com

Σκορπιός

Ο Σκορπιός παίρνει την Τσικνοπέμπτη σοβαρά. Μυρωδιά καπνού; Άμεση έλξη. Θα κρατήσει τον έλεγχο στο τραπέζι, αλλά ξέρει πώς να απολαύσει κάθε δάγκωμα με πάθος.

Τοξότης

Ο Τοξότης θα ψάξει περιπέτεια ακόμη και στην Τσικνοπέμπτη. Ίσως πειραματιστεί με περίεργα μεζεδάκια ή να δοκιμάσει το πιο καυτό καρύκευμα που βρήκε. Διασκέδαση πάνω από όλα!

unsplash.com

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως έχει σχεδιάσει το τραπέζι εβδομάδες πριν. Στην Τσικνοπέμπτη όλα πρέπει να γίνουν σωστά: σωστός χρόνος ψησίματος, σωστά ποτήρια, σωστά πιάτα. Οργάνωση πάνω από όλα!

Υδροχόος

Ο Υδροχόος φέρνει την καινοτομία. Στην Τσικνοπέμπτη θα έχει κάποιο παράξενο vegan πιάτο, φουτουριστικό καρύκευμα ή DIY σπιτική σάλτσα που θα εντυπωσιάσει τους πάντες.

pexels.com

Ιχθύες

Ο Ιχθύς θα αφιερωθεί στην ατμόσφαιρα. Κεριά, μουσική και χαλαρή διάθεση. Στην Τσικνοπέμπτη δεν τρέχει για το κρέας, τρέχει για τη μαγεία της στιγμής.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Τι να ντυθείς φέτος στις Απόκριες με βάση το ζώδιο σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ζώδια Τσικνοπέμπτη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού

12.02.2026
Επόμενο
Τσικνοπέμπτη με BBQ χοιρινά παϊδάκια που μένουν αξέχαστα

Τσικνοπέμπτη με BBQ χοιρινά παϊδάκια που μένουν αξέχαστα

12.02.2026

Δες επίσης

Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση
Beauty

Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση

12.02.2026
Τσικνοπέμπτη με BBQ χοιρινά παϊδάκια που μένουν αξέχαστα
Food

Τσικνοπέμπτη με BBQ χοιρινά παϊδάκια που μένουν αξέχαστα

12.02.2026
10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια
Life

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

11.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω
Life

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

11.02.2026
Κάνε αυτές τις 5 ασκήσεις πριν το πρωινό και κάψε 200 θερμίδες χωρίς να το καταλάβεις
Fitness

Κάνε αυτές τις 5 ασκήσεις πριν το πρωινό και κάψε 200 θερμίδες χωρίς να το καταλάβεις

11.02.2026
Όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν αγοράσεις παϊδάκια για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης
Food

Όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν αγοράσεις παϊδάκια για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

11.02.2026
Αυτά τα 4 ζώδια θα σου μείνουν αξέχαστα για μια ζωή
Life

Αυτά τα 4 ζώδια θα σου μείνουν αξέχαστα για μια ζωή

11.02.2026
Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού
Life

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

11.02.2026
Monster’s Muse: To gothic μακιγιάζ που έχει αγαπήσει το TikTok
Beauty

Monster’s Muse: To gothic μακιγιάζ που έχει αγαπήσει το TikTok

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών-

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών-

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!