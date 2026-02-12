Από τους vegan μέχρι τους ψήστες: Πώς θα γιορτάσει το κάθε ζώδιο την Τσικνοπέμπτη

Όλα τα ζωδια έχουν έναν διαφορετικό τρόπο να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη, από τους φανατικούς του ψητού μέχρι τους vegans

Η Τσικνοπέμπτη είναι αύριο 11/2 και όλοι έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο να γιορτάσουμε, από τους φανατικούς του ψητού μέχρι τους προσεκτικούς vegans που θα πάρουν… μόνο τη μυρωδιά! Τι κάνει όμως το κάθε ζώδιο όταν μυρίζει το τσίκνισμα; Ας δούμε!

Κριός

Ο Κριός δεν περιμένει κανέναν. Σηκώνει το πιρούνι, επιτίθεται στη σούβλα και ήδη σκέφτεται ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι. Η Τσικνοπέμπτη για αυτόν είναι… πεδίο μάχης!

Ταύρος

Ο Ταύρος είναι ο epicure του τραπεζιού. Στην Τσικνοπέμπτη δεν κοιτάει μόνο το κρέας – απολαμβάνει κάθε γεύση, από τα μεζεδάκια μέχρι το ψωμί που μυρίζει φρεσκοψημένο. Slow but classy.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι έχουν ήδη βγάλει κινητό και φωτογραφίζουν όλο το τραπέζι. Στην Τσικνοπέμπτη δεν τρώνε απλά, κάνουν stories, TikTok και memes για κάθε τσίκνισμα.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος θα φτιάξει το τραπέζι με αγάπη, θα βάλει όλα τα αγαπημένα του πιάτα και θα φροντίσει να μη λείπει τίποτα. Συναισθηματικά συνδεδεμένος με κάθε μπουκιά… και κάθε συγγενή.

Λέων

Ο Λέων θέλει να κάνει show. Στην Τσικνοπέμπτη φοράει τα πιο εντυπωσιακά ρούχα και θα κλέψει τις εντυπώσεις είτε χορεύοντας γύρω από τη σούβλα, είτε κρατώντας ψηλά το πιρούνι του.

Παρθένος

Ο Παρθένος κρατάει τα πάντα υπό έλεγχο. Τσεκάρει θερμοκρασίες, βάζει τα πιάτα σε σειρά και παρατηρεί αν όλα είναι σωστά ψημένα. Η Τσικνοπέμπτη για εκείνον είναι επιστήμη.

Ζυγός

Ο Ζυγός θα φροντίσει να έχουν όλοι οι καλεσμένοι το καλύτερο τραπέζι. Στην Τσικνοπέμπτη, η ισορροπία είναι πάνω από όλα: μισό κρέας, μισό σαλάτα… και πάντα ένα χαμόγελο.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός παίρνει την Τσικνοπέμπτη σοβαρά. Μυρωδιά καπνού; Άμεση έλξη. Θα κρατήσει τον έλεγχο στο τραπέζι, αλλά ξέρει πώς να απολαύσει κάθε δάγκωμα με πάθος.

Τοξότης

Ο Τοξότης θα ψάξει περιπέτεια ακόμη και στην Τσικνοπέμπτη. Ίσως πειραματιστεί με περίεργα μεζεδάκια ή να δοκιμάσει το πιο καυτό καρύκευμα που βρήκε. Διασκέδαση πάνω από όλα!

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως έχει σχεδιάσει το τραπέζι εβδομάδες πριν. Στην Τσικνοπέμπτη όλα πρέπει να γίνουν σωστά: σωστός χρόνος ψησίματος, σωστά ποτήρια, σωστά πιάτα. Οργάνωση πάνω από όλα!

Υδροχόος

Ο Υδροχόος φέρνει την καινοτομία. Στην Τσικνοπέμπτη θα έχει κάποιο παράξενο vegan πιάτο, φουτουριστικό καρύκευμα ή DIY σπιτική σάλτσα που θα εντυπωσιάσει τους πάντες.

Ιχθύες

Ο Ιχθύς θα αφιερωθεί στην ατμόσφαιρα. Κεριά, μουσική και χαλαρή διάθεση. Στην Τσικνοπέμπτη δεν τρέχει για το κρέας, τρέχει για τη μαγεία της στιγμής.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

