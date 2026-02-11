Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού

Όλα όσα ξεχώρισαν στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού, από την εντυπωσιακή έναρξη με την Κλαυδία μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece», μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

H έναρξη με την «Αστερομάτα» της Κλαυδίας

Η βραδιά ξεκίνησε με την Κλαυδία, η οποία ερμήνευσε το «Αστερομάτα», το τραγούδι με το οποίο είχε συμμετάσχει στον περσινό διαγωνισμό. Η ερμηνεία της ήταν γεμάτη συναίσθημα και ζωντάνια, με την Κλαυδία να τραγουδά ζωντανά, να βγαίνει μέσα από το κοινό και να πλησιάζει τους θεατές, δημιουργώντας μια αυθεντική ατμόσφαιρα διαγωνισμού. Η σκηνική της παρουσία, τα κρουστά και η αμεσότητά της με το κοινό απέδωσαν όλο τον παλμό και την ένταση ενός Eurovision act, ενώ το κοινό την αποθέωσε από τα πρώτα δευτερόλεπτα.

Το καλωσόρισμα των παρουσιαστών

Μετά την καθηλωτική εμφάνιση της Κλαυδίας, τη σκυτάλη πήραν οι παρουσιαστές της βραδιάς, Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα. Με χιούμορ και αυτοσαρκαστική διάθεση καλωσόρισαν το κοινό, ανακοινώνοντας ότι η βραδιά θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες, με τη Βρανά να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Μετά από αυτή την απόφαση, πήραν εμένα για να το παρουσιάσω. Λογικά σε 4-3 ώρες θα έχουμε τελειώσει», ξεσηκώνοντας αμέσως τα γέλια στο πλατό.

Καθώς εξηγούσαν τους κανόνες της ψηφοφορίας, ο Καπουτζίδης έκανε την έκπληξη ανακοινώνοντας τις λεπτομέρειες στα άπταιστα γαλλικά του, εντυπωσιάζοντας και προκαλώντας χιουμοριστικά σχόλια από τη Μπέττυ Μαγγίρα που τον βρήκε ακόμα πιο γοητευτικό. Η στιγμή έδωσε στη βραδιά έναν αέρα διεθνούς διοργάνωσης, υπενθυμίζοντας με γιορτινό και ανάλαφρο τρόπο ότι η Eurovision είναι πάνω απ’ όλα ένας ευρωπαϊκός θεσμός γεμάτος λάμψη και μουσική.

Alexandra Sieti – «The Other Side»

Η Alexandra Sieti ανέβηκε πρώτη στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού για τη Eurovision 2026, παρουσιάζοντας το «The Other Side». Η εμφάνισή της επιβεβαίωσε τη φήμη της ως μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Το κομμάτι, μια δυναμική μπαλάντα, γέμισε τη σκηνή με ζωντάνια και ρυθμό, ξεσηκώνοντας το κοινό από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Το μεγάλο highlight ήταν η φωνή της, σταθερή, με soul χροιά, που ανέδειξε τις κορυφώσεις του τραγουδιού και το έκανε να ακούγεται έτοιμο για διεθνή σκηνή. Η Alexandra ισορρόπησε με επιτυχία ανάμεσα στην ευαισθησία και τη δυναμική, αφήνοντας το δικό της στίγμα στον ημιτελικό.

THE Astrolabe – «Drop It»

Ο THE Astrolabe ανέβηκε στη σκηνή με το «Drop It», ένα τραγούδι που ξεχωρίζει για τον σύγχρονο ήχο και τη ρυθμική του προσέγγιση. Η συμμετοχή του συνδύαζε δυναμική σκηνική παρουσία με έντονο σόου, υπογραμμίζοντας την ενέργεια του κομματιού. Το «Drop It» επικεντρώνεται στην αυθεντική έκφραση των συναισθημάτων και την απελευθέρωση από περιορισμούς, με φρέσκια παραγωγή και καθαρή pop γραφή. Η σκηνική του παρουσία ενίσχυσε τη σύνδεση με το κοινό, διαφοροποιώντας το κομμάτι από πιο εσωστρεφείς συμμετοχές.

Desi G – «Aphrodite»

Η Desi G εμφανίστηκε τρίτη με το «Aphrodite», ένα pop τραγούδι γεμάτο ενέργεια που μιλά για τον έρωτα και τη νέα γενιά. Η σκηνική της παρουσία ήταν ξεσηκωτική, με ρυθμό και ζωντάνια που δημιούργησαν μια χαρούμενη και διασκεδαστική ατμόσφαιρα στο πλατό, χαρίζοντας στιγμές απόλυτης διασκέδασης στους θεατές.

Akylas – «Ferto»

Ο Akylas ανέβηκε τέταρτος με το «Ferto», ένα τραγούδι που έγινε viral στα social media και ξεσήκωσε το κοινό. Η εμφάνισή του συνδύαζε έντονη σκηνική παρουσία, εκκεντρική ενέργεια και δυναμικό performance, θυμίζοντας act έτοιμο για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision. Το «Ferto» ξεχώρισε για ρυθμό, ένταση και καθαρή καλλιτεχνική ταυτότητα, ενώ η οπτική του ταυτότητα με το πορτοκαλί φόντο, μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου κέρδισε τις εντυπώσεις.

Evangelia – «Paréa»

Η Evangelia ανέβηκε πέμπτη με το «Paréa», παρασύροντας κοινό και τηλεθεατές σε αυθεντικό καλοκαιρινό σκηνικό. Οι γνώριμοι ήχοι από το συρτάκι έδωσαν ρυθμό και μεταμόρφωσαν το act σε γιορτή γεμάτη ελληνικό χρώμα, ανεβασμένη ενέργεια και αίσθηση παρέας, όπως προδίδει και ο τίτλος του τραγουδιού.

Παναγιώτης Τσακαλάκος – «2nd Chance»

Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος εμφανίστηκε με το «2nd Chance», μια δυναμική μπαλάντα που ξεσήκωσε το κοινό με την ενέργεια και τη φωνητική του σταθερότητα. Η ερμηνεία του απέδωσε με ειλικρίνεια το συναίσθημα των στίχων, ενώ οι κορυφώσεις ανέδειξαν τη φωνητική του δύναμη χωρίς να χάνει τον έλεγχο, αφήνοντας μια από τις πιο θετικές εικόνες της βραδιάς.

Niya – «Slipping Away»

Η Niya ανέβηκε έβδομη με το «Slipping Away», ένα κομμάτι ήρεμο αλλά δυναμικό. Η ερμηνεία της ήταν γεμάτη συναίσθημα, καθηλώνοντας το κοινό από την πρώτη στιγμή. Η σκηνική της παρουσία και ο φωτισμός τόνιζαν την προσωπικότητα και τη φωνή της, δημιουργώντας μια intimate εμπειρία για τους θεατές.

Marseaux – «Χάνομαι»

Η Marseaux παρουσίασε το «Χάνομαι», συνδυάζοντας ερμηνευτική ωριμότητα και pop ενέργεια. Η φωνητική της απόδοση ήταν σταθερή και ακριβής, μεταδίδοντας το συναίσθημα των στίχων. Η ενορχήστρωση του τραγουδιού κλιμάκωσε την ένταση, προσφέροντας ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Rosanna Mailan – «Άλμα»

Η Rosanna Mailan παρουσίασε το «Άλμα», ένα κομμάτι που ξεκινά ως δυναμική μπαλάντα και εξελίσσεται σε χορευτικό τραγούδι. Η σκηνική της παρουσία μετέδωσε ένταση και ενέργεια, ενώ η φωνή της ήταν σταθερή και γεμάτη δύναμη, αναδεικνύοντας τις μελωδικές γραμμές του κομματιού και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

STEFI – «Europa»

Η STEFI ανέβηκε με το «Europa», τραγούδι που πραγματεύεται την ευρωπαϊκή ενότητα και τη συνύπαρξη λαών. Η σύνθεση και η ερμηνεία της ήταν καθαρές και άμεσες, δίνοντας προτεραιότητα στο μήνυμα και ενισχύοντας τον συμβολικό χαρακτήρα του τραγουδιού. Η σκηνική παρουσία εστίασε στην απλότητα και τη σαφήνεια, μεταφέροντας το πνεύμα της Eurovision.

Revery – «The Songwriter»

Ο Revery παρουσίασε το «The Songwriter», ένα τραγούδι συναισθηματικής αφήγησης και προσωπικής σύνδεσης με το κοινό. Η σκηνική του παρουσία υποστήριξε τη μελωδία και τη συναισθηματική ένταση του κομματιού, χωρίς υπερβολές, δίνοντας χώρο στην αυθεντικότητα και την προσωπική έκφραση.

Dinamiss – «Chaos»

Οι Dinamiss ανέβηκαν με το «Chaos», μια δυναμική μπαλάντα που ξεχώρισε για την ένταση και τη φωνητική τους σταθερότητα. Οι καθαρές φωνές και η σύγχρονη σκηνική παρουσία τους κέρδισαν το κοινό, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

STYLIANOS – «YOU & I»

Ο Stylianos παρουσίασε το «You & I», ένα τραγούδι που πραγματεύεται τις δυσκολίες δύο ανθρώπων μέσα στις πιέσεις της σύγχρονης ζωής. Η σκηνική παρουσία του ανέδειξε τη δραματική δυναμική του τραγουδιού, με ένταση και συγκέντρωση, μεταφέροντας σαφώς την εσωτερική πάλη του κομματιού.

Spheyiaa – «Χίλια Κομμάτια»

Η Spheyiaa ανέβηκε με το «Χίλια Κομμάτια», ένα ήρεμο τραγούδι με μυστικιστική ατμόσφαιρα. Η ερμηνεία της ήταν μεστή και συναισθηματική, ενώ η σκηνική παρουσία και ο φωτισμός ανέδειξαν τον μυστικιστικό χαρακτήρα του κομματιού, καθηλώνοντας το κοινό από την πρώτη νότα.

Το ατύχημα της Marseaux

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις των τραγουδιών, ο Γιώργος Καπουτζίδης πέρασε στους διαγωνιζόμενους για να τους κάνει μερικές πιο ανάλαφρες, fun ερωτήσεις. Όταν έφτασε στη Marseaux, δεν δίστασε να τη ρωτήσει για τις αφέλειές της, και η απάντησή της προκάλεσε έκπληξη σε όλους: «Είχα ένα ατύχημα στην τουαλέτα. Όπως πήγαινα, χτύπησα το κεφάλι μου στον νιπτήρα και έκανα αιμάτωμα. Έβαλα πάγο και βούτυρο». Η ατάκα αυτή έφερε άμεσο γέλιο, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να σχολιάζει παιχνιδιάρικα ότι από εδώ και στο εξής, το τραγούδι της θα μπορούσε να λέγεται «Ζαλίζομαι» αντί για «Χάνομαι».

Η Κλαυδία για δεύτερη φορά στη σκηνή

Η Κλαυδία ανέβηκε ξανά στη σκηνή για το δεύτερο act της βραδιάς, χαρίζοντας μια συναρπαστική μουσική εμπειρία στο κοινό. Ξεκίνησε με το «Heroes», το τραγούδι που είχε κερδίσει τη Eurovision 2015, και αμέσως δημιούργησε ένταση και ενέργεια με την εκρηκτική της παρουσία και τα δυνατά κρουστά.

Στη συνέχεια ερμήνευσε το «Άνεμος», το προσωπικό της κομμάτι, συνδυάζοντας αυθεντική φωνητική απόδοση με έντονη σκηνική αλληλεπίδραση, πριν ολοκληρώσει με το «Όλου του κόσμου η ελπίδα», ένα ύμνο που πλημμύρισε τη σκηνή με φως και συναίσθημα.

Μετά το ολοκληρωμένο της act, η Κλαυδία βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τους παρουσιαστές, όπου η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχασε την ευκαιρία να τη ρωτήσει αν θα ήθελε να ξαναβρεθεί στη Eurovision ως διαγωνιζόμενη. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη και γεμάτη ενθουσιασμό: «Και βέβαια θα το έκανα ξανά. Θα πήγαινα σίγουρα άλλη μια φορά».

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων και τη 20λεπτη διαδικασία ψηφοφορίας, ήρθε η στιγμή της αγωνίας για τα αποτελέσματα του Α’ Ημιτελικού. Στη σκηνή ανέβηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, κρατώντας έναν φάκελο με τις συμμετοχές που προκρίθηκαν στον Μεγάλο Τελικό. Τον φάκελο παρέδωσε στη Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία με ενθουσιασμό και ζωντάνια παρουσίασε στο κοινό τα αποτελέσματα, αποκαλύπτοντας ποια επτά τραγούδια θα συνεχίσουν στη μάχη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Η ατμόσφαιρα γέμισε συγκίνηση, χειροκροτήματα και ενθουσιασμό, καθώς οι συμμετέχοντες και οι θεατές μοιράστηκαν την ένταση και τη χαρά της μεγάλης ανακοίνωσης.

1. «Άλμα» – Rosanna Mailan

2. «Europa» -STEFI

3. «Paréa» – Evangelia

4. «Χάνομαι» – Marseaux

5. «Ferto»- Akylas

6. «The Other Side» – Alexandra Sieti

7. «YOU & I»- STYLIANOS

