Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026

Η αγωνία έφτασε στο αποκορύφωμά της στο Sing for Greece 2026 με την ανακοίνωση των προκριθέντων στον Μεγάλο Τελικό

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece», μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Από κάθε ημιτελικό, επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την πλατφόρμα ERTflix.

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων και τη 20λεπτη διαδικασία ψηφοφορίας, η αγωνία κορυφώθηκε για τα αποτελέσματα του Α’ Ημιτελικού. Στη σκηνή ανέβηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, κρατώντας έναν φάκελο με τα ονόματα των συμμετοχών που προκρίθηκαν στον Μεγάλο Τελικό.

Τον φάκελο παρέδωσε στη Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία με ενθουσιασμό και ζωντάνια αποκάλυψε στο κοινό ποια επτά τραγούδια θα συνεχίσουν στη μάχη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Η στιγμή γέμισε συγκίνηση, χειροκροτήματα και ενθουσιασμό, καθώς συμμετέχοντες και θεατές μοιράστηκαν την ένταση και τη χαρά της μεγάλης ανακοίνωσης, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα αξέχαστο μουσικό γεγονός.

Οι καλλιτέχνες που πέρασαν στον τελικό σύμφωνα με τη σειρά που ανακοινώθηκαν:

1. «Άλμα» – Rosanna Mailan

2. «Europa» -STEFI

3. «Paréa» – Evangelia

4. «Χάνομαι» – Marseaux

5. «Ferto»- Akylas

6. «The Other Side» – Alexandra Sieti

7. «YOU & I»- STYLIANOS

