Sing for Greece 2026: Η Κλαυδία έκανε ένα empower μουσικό flash back στη Eurovision

Η Κλαυδία άνοιξε τον εθνικό τελικό Sing for Greece 2026 με μια ζωντανή ερμηνεία, με κρουστά και αφιέρωμα σε αγαπημένα τραγούδια της Eurovision

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece», μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, αφού τελείωσε η 20λεπτη διαδικασία και οι παρουσιαστές βγήκαν για να ανακοινώσουν την ολοκλήρωση, η Κλαυδία ανέβηκε στη σκηνή με λευκή ενδυμασία και αρχαιοελληνικά αξεσουάρ, τραγουδώντας ζωντανά με τη συνοδεία κρουστών και βγαίνοντας μέσα από το κοινό για να πλησιάσει τους θεατές. Ερμήνευσε το «Heroes», το τραγούδι που είχε κερδίσει τη Eurovision 2015 στη Βιέννη με τον Måns Zelmerlöw, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση και ενέργεια.

Στη συνέχεια, ερμήνευσε το δικό της τραγούδι, «Άνεμος», και ολοκλήρωσε με το «Όλου του κόσμου η ελπίδα» της Κλεοπάτρας, την ελληνική συμμετοχή του 1992. Η παρουσία της έδωσε μια αυθεντική αίσθηση διαγωνισμού, γεμάτη φως, συναίσθημα και μουσική, φέρνοντας το κοινό σε άμεση επαφή με τη μαγεία της Eurovision, προετοιμάζοντάς το για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που θα ακολουθούσε.

Μετά το ολοκληρωμένο της act, η Κλαυδία βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τους παρουσιαστές, όπου η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχασε την ευκαιρία να τη ρωτήσει αν θα ήθελε να ξαναβρεθεί στη Eurovision ως διαγωνιζόμενη. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη και γεμάτη ενθουσιασμό: «Και βέβαια θα το έκανα ξανά. Θα πήγαινα σίγουρα άλλη μια φορά».

