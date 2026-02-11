Μουσικά Νέα 11.02.2026

Sing for Greece 2026: Η Κλαυδία έκανε ένα empower μουσικό flash back στη Eurovision

Η Κλαυδία άνοιξε τον εθνικό τελικό Sing for Greece 2026 με μια ζωντανή ερμηνεία, με κρουστά και αφιέρωμα σε αγαπημένα τραγούδια της Eurovision
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece», μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, αφού τελείωσε η 20λεπτη διαδικασία και οι παρουσιαστές βγήκαν για να ανακοινώσουν την ολοκλήρωση, η Κλαυδία ανέβηκε στη σκηνή με λευκή ενδυμασία και αρχαιοελληνικά αξεσουάρ, τραγουδώντας ζωντανά με τη συνοδεία κρουστών και βγαίνοντας μέσα από το κοινό για να πλησιάσει τους θεατές. Ερμήνευσε το «Heroes», το τραγούδι που είχε κερδίσει τη Eurovision 2015 στη Βιέννη με τον Måns Zelmerlöw, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση και ενέργεια.

Στη συνέχεια, ερμήνευσε το δικό της τραγούδι, «Άνεμος», και ολοκλήρωσε με το «Όλου του κόσμου η ελπίδα» της Κλεοπάτρας, την ελληνική συμμετοχή του 1992. Η παρουσία της έδωσε μια αυθεντική αίσθηση διαγωνισμού, γεμάτη φως, συναίσθημα και μουσική, φέρνοντας το κοινό σε άμεση επαφή με τη μαγεία της Eurovision, προετοιμάζοντάς το για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που θα ακολουθούσε.

Μετά το ολοκληρωμένο της act, η Κλαυδία βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τους παρουσιαστές, όπου η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχασε την ευκαιρία να τη ρωτήσει αν θα ήθελε να ξαναβρεθεί στη Eurovision ως διαγωνιζόμενη. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη και γεμάτη ενθουσιασμό: «Και βέβαια θα το έκανα ξανά. Θα πήγαινα σίγουρα άλλη μια φορά».

Διάβασε επίσης: Eurovision: Αυτές είναι οι 5 χώρες που θα συμμετάσχουν στην διεθνή επιτροπή του Sing for Greece 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece Sing for Greece 2026 Κλαυδία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sing for Greece 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

Sing for Greece 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

11.02.2026
Επόμενο
Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026

Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026

11.02.2026

Δες επίσης

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού

12.02.2026
Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026

11.02.2026
Sing for Greece 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

11.02.2026
Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I στο Sing for Greece 2026

11.02.2026
Sing for Greece 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»

11.02.2026
Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην performance του Revery στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην performance του Revery στο Sing for Greece 2026

11.02.2026
Sing for Greece 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

11.02.2026
Sing for Greece 2026: Η Rosanna Mailan έκανε το απόλυτο «Άλμα» με ένα εντυπωσιακό act
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η Rosanna Mailan έκανε το απόλυτο «Άλμα» με ένα εντυπωσιακό act

11.02.2026
Sing for Greeece 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω
Μουσικά Νέα

Sing for Greeece 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών-

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών-

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!