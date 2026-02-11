Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

Η καλλιτέχνιδα μάγεψε με τη φωνή και τη σκηνική της παρουσία, δημιουργώντας μια σχεδόν μαγική ατμόσφαιρα στη σκηνή

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece», μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το αποτέλεσμα θα κριθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Η Spheyiaa ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece με το «Χίλια Κομμάτια», ένα ήρεμο τραγούδι που συνδυάζει λεπτές μελωδίες με μια αίσθηση μυστικισμού, καθηλώνοντας το κοινό από την πρώτη νότα. Η ερμηνεία της ήταν μεστή και συναισθηματική, με κάθε φράση να αποπνέει τρυφερότητα και εσωτερική ένταση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σχεδόν μαγική που κρατούσε το κοινό καθηλωμένο.

Η σκηνική παρουσία της Spheyiaa προσέδωσε ακόμα μεγαλύτερο βάθος στο τραγούδι, με διακριτικό φωτισμό και ελεγχόμενες κινήσεις που τόνιζαν τον μυστικιστικό χαρακτήρα του κομματιού. Η γλυκιά αλλά δυνατή φωνή της κατάφερε να μεταφέρει το νόημα της κάθε λέξης, αφήνοντας τους θεατές να βυθιστούν στη μελαγχολική αλλά μαγευτική ατμόσφαιρα του «Χίλια Κομμάτια».

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»

Δες κι αυτό…