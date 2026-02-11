Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I

Ο Stylianos διεκδικεί την πρόκριση στον ελληνικό τελικό της Eurovision με μια ερμηνεία που στηρίζεται στη δραματική αφήγηση και τη συναισθηματική ένταση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Η εθνική διαδικασία εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς οι ελληνικοί ημιτελικοί καλούνται να διαμορφώσουν το τελικό σχήμα των συμμετοχών που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τη διεθνή σκηνή. Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, διεξάγεται ο Α Ημιτελικός, όπου ο Stylianos ανεβαίνει στη σκηνή με το τραγούδι «You & I», διεκδικώντας μια θέση στον ελληνικό τελικό που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Το «You & I» πραγματεύεται τις δυσκολίες δύο ανθρώπων που προσπαθούν να συνυπάρξουν ερωτικά μέσα στις πιέσεις της σύγχρονης ζωής. Η θεματική του εστιάζει στη φθορά της επικοινωνίας, στη συναισθηματική απόσταση και στις εσωτερικές συγκρούσεις που γεννώνται όταν οι σχέσεις δοκιμάζονται από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Πρόκειται για μια προσωπική αφήγηση που δίνει έμφαση στην ανάγκη για ουσιαστική επαφή και αληθινή παρουσία, μακριά από τη διαρκή σύγκριση και την επιφανειακή εξωστρέφεια.

Η σκηνική παρουσία του Stylianos ανέδειξε τη δραματική δυναμική του τραγουδιού, με την ερμηνεία του να χαρακτηρίζεται από ένταση, συγκέντρωση και συναισθηματική συνέπεια. Κάθε κίνηση και κάθε φωνητική κορύφωση λειτούργησαν υποστηρικτικά στη συνολική αφήγηση, μεταφέροντας με σαφήνεια την εσωτερική πάλη που βρίσκεται στον πυρήνα του «You & I».

Τα υπόλοιπα 14 τραγούδια της φετινής διαδικασίας θα παρουσιαστούν στον Β Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από τους δύο ημιτελικούς θα προκύψουν οι συμμετοχές που θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί μέσα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026 θα είναι η 70ή διοργάνωση του θεσμού και θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026, σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό για έναν διαγωνισμό που εδώ και δεκαετίες ενώνει μουσικά την Ευρώπη.

