Stranger Things: Από το σανίδι στο Netflix το παρελθόν του Vecna  αποκαλύπτεται

Η επιτυχημένη θεατρική παραγωγή του Broadway «Stranger Things The First Shadow» με πρωταγωνιστή τον Louis McCartney θα μεταφερθεί σε streaming εκδοχή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η θεατρική παραγωγή «Stranger Things: The First Shadow», το prequel της δημοφιλούς σειράς του Netflix, κινηματογραφείται αυτό το διάστημα στη Νέα Υόρκη με στόχο μελλοντική προβολή στην πλατφόρμα. Η παραγωγή πραγματοποιείται σε συνεργασία της Netflix με τη Sonia Friedman Productions και αναμένεται να δώσει στο παγκόσμιο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει σε βάθος την ιστορία του Henry Creel, του χαρακτήρα που εξελίσσεται στον κεντρικό ανταγωνιστή Vecna.

Το έργο έκανε πρεμιέρα στο Broadway τον Απρίλιο του 2025 στο Marquis Theatre, ύστερα από επιτυχημένη πορεία στο Λονδίνο, και γρήγορα εξελίχθηκε σε εμπορική επιτυχία. Πρωταγωνιστής είναι ο Louis McCartney στον ρόλο του νεαρού Henry Creel, ενώ η ιστορία διαδραματίζεται το 1959, δηλαδή 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της τηλεοπτικής σειράς, εξηγώντας πώς ξεκίνησαν τα υπερφυσικά φαινόμενα στην πόλη Hawkins της Indiana.

Η κινηματογράφηση πραγματοποιείται με το πλήρες αρχικό καστ του Broadway πριν την αποχώρησή του από την παραγωγή στις 29 Μαρτίου. Για να διευκολυνθούν τα γυρίσματα, ακυρώθηκε μία εβδομάδα παραστάσεων από τις 10 έως τις 14 Φεβρουαρίου, με τις δημόσιες εμφανίσεις να επαναλαμβάνονται στις 15 Φεβρουαρίου. Από τις 31 Μαρτίου το έργο θα περάσει σε νέο καστ με τον Victor de Paula Rocha στον ρόλο του Henry Creel και την Ayana Cymone στον ρόλο της Patty Newby.

Η παράσταση έχει ήδη καταγράψει σημαντικές διακρίσεις, κερδίζοντας 4 βραβεία Tony το 2025, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο έργο της ίδιας σεζόν. Παράλληλα, οι εβδομαδιαίες εισπράξεις της παραγωγής παραμένουν σταθερά υψηλές, με πρόσφατα έσοδα που έφτασαν τα 1,4 εκατομμύρια δολάρια.

Το θεατρικό κείμενο υπογράφει η Kate Trefry σε συνεργασία με τους δημιουργούς της σειράς Matt Duffer και Ross Duffer, καθώς και τον Jack Thorne, ενώ τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει ο Stephen Daldry και ο Justin Martin. Η Kate Trefry είχε δηλώσει ότι η ιστορία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σύμπαντος της σειράς, τονίζοντας «έπρεπε να είναι απολύτως συνδεδεμένη με την αφήγηση, γιατί γράφαμε το έργο παράλληλα με την 5η σεζόν και όλα έπρεπε να λειτουργούν σαν ένα ενιαίο παζλ».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «η 5η σεζόν περιστρέφεται έντονα γύρω από τον Henry Creel και το έργο λειτουργεί σαν ζευγάρι με τα νέα επεισόδια, αποτελώντας κομμάτια της ίδιας ιστορίας». Η μεταφορά του «Stranger Things The First Shadow» στο Netflix θεωρείται σημαντική κίνηση για τους θαυμαστές που δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν την παράσταση ζωντανά, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του σύμπαντος της σειράς πριν από το μεγάλο φινάλε.

