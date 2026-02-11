Celeb World 11.02.2026

Η Drew Barrymore σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα» πλάι στον Orlando Bloom και τo internet την αποθεώνει

Το χιουμοριστικό βίντεο από εστιατόριο του πλοίου της MSC Cruises έγινε viral με την Drew Barrymore και τον Orlando Bloom να υιοθετούν στοιχεία της ελληνικής διασκέδασης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το ελληνικό ταπεραμέντο βρέθηκε στο επίκεντρο ενός νέου viral βίντεο που πρωταγωνιστούν η Drew Barrymore και ο Orlando Bloom, με τους δύο σταρ να συμμετέχουν σε καμπάνια κρουαζιέρας που αξιοποιεί έντονα μεσογειακά στοιχεία. Το στιγμιότυπο, που κυκλοφόρησε στα social media, συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες likes, καθώς η ηθοποιός υιοθέτησε μια χαρακτηριστική ελληνική κίνηση σπάζοντας πιάτο και φωνάζοντας «Ώπα».

Η σκηνή διαδραματίζεται στο εστιατόριο «Paros» που βρίσκεται σε κρουαζιερόπλοιο της MSC Cruises. Η Drew Barrymore και ο Orlando Bloom εμφανίζονται καθισμένοι σε τραπέζι με κρασί και ψωμί, μέσα σε σκηνικό εμπνευσμένο από το Αιγαίο και με γιορτινή ατμόσφαιρα. Καθώς η διάθεση ανεβαίνει, η Drew Barrymore σηκώνεται ξαφνικά, σπάει ένα πιάτο και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας τον Orlando Bloom να αντιδρά με έκπληξη και χιούμορ, σαν να μην γνωρίζει αν η κίνηση ήταν μέρος του σεναρίου.

Η στιγμή αυτή αποτέλεσε το αποκορύφωμα του διαφημιστικού σποτ, με τους δημιουργούς να παίζουν με τα στερεότυπα της ελληνικής φιλοξενίας και της έντονης διασκέδασης. Η ατάκα που υπονοεί ότι μόνο η Drew Barrymore μπορεί να σπάει πιάτα προσθέτει αυτοσαρκαστική διάθεση, ενισχύοντας το χιουμοριστικό ύφος του βίντεο.

Το υλικό διαδόθηκε ταχύτατα στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά την ενέργεια των δύο ηθοποιών και την αναφορά στην ελληνική παράδοση. Η παρουσία της Drew Barrymore και του Orlando Bloom σε ένα τόσο χαρακτηριστικό σκηνικό δείχνει τη διαχρονική απήχηση της ελληνικής αισθητικής στη διεθνή ποπ κουλτούρα, ενώ η επιτυχία του βίντεο αποδεικνύει πως ακόμη και ένα σύντομο στιγμιότυπο μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό εργαλείο προβολής όταν συνδυάζει χιούμορ, νοσταλγία και αναγνωρίσιμα πρόσωπα.

