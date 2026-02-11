Η Drew Barrymore σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα» πλάι στον Orlando Bloom και τo internet την αποθεώνει

Το ελληνικό ταπεραμέντο βρέθηκε στο επίκεντρο ενός νέου viral βίντεο που πρωταγωνιστούν η Drew Barrymore και ο Orlando Bloom, με τους δύο σταρ να συμμετέχουν σε καμπάνια κρουαζιέρας που αξιοποιεί έντονα μεσογειακά στοιχεία. Το στιγμιότυπο, που κυκλοφόρησε στα social media, συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες likes, καθώς η ηθοποιός υιοθέτησε μια χαρακτηριστική ελληνική κίνηση σπάζοντας πιάτο και φωνάζοντας «Ώπα».
Η σκηνή διαδραματίζεται στο εστιατόριο «Paros» που βρίσκεται σε κρουαζιερόπλοιο της MSC Cruises. Η Drew Barrymore και ο Orlando Bloom εμφανίζονται καθισμένοι σε τραπέζι με κρασί και ψωμί, μέσα σε σκηνικό εμπνευσμένο από το Αιγαίο και με γιορτινή ατμόσφαιρα. Καθώς η διάθεση ανεβαίνει, η Drew Barrymore σηκώνεται ξαφνικά, σπάει ένα πιάτο και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας τον Orlando Bloom να αντιδρά με έκπληξη και χιούμορ, σαν να μην γνωρίζει αν η κίνηση ήταν μέρος του σεναρίου.
Η στιγμή αυτή αποτέλεσε το αποκορύφωμα του διαφημιστικού σποτ, με τους δημιουργούς να παίζουν με τα στερεότυπα της ελληνικής φιλοξενίας και της έντονης διασκέδασης. Η ατάκα που υπονοεί ότι μόνο η Drew Barrymore μπορεί να σπάει πιάτα προσθέτει αυτοσαρκαστική διάθεση, ενισχύοντας το χιουμοριστικό ύφος του βίντεο.
Opa! Am I right? ️ *Plate smashing only to be done by @DrewBarrymore* #LetsHoliday #MSCCruises pic.twitter.com/olne8deyy2
— MSC Cruises (USA) (@MSCCruisesUSA) February 6, 2026
Το υλικό διαδόθηκε ταχύτατα στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά την ενέργεια των δύο ηθοποιών και την αναφορά στην ελληνική παράδοση. Η παρουσία της Drew Barrymore και του Orlando Bloom σε ένα τόσο χαρακτηριστικό σκηνικό δείχνει τη διαχρονική απήχηση της ελληνικής αισθητικής στη διεθνή ποπ κουλτούρα, ενώ η επιτυχία του βίντεο αποδεικνύει πως ακόμη και ένα σύντομο στιγμιότυπο μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό εργαλείο προβολής όταν συνδυάζει χιούμορ, νοσταλγία και αναγνωρίσιμα πρόσωπα.
