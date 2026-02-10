Κατερίνα Καινούργιου: Το αφοπλιστικό σχόλιο για τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της

Η παρουσιάστρια απαντά σε όσους σχολιάζουν τηλεοπτικά δεδομένα χωρίς εμπειρία, αναφέροντας και το παράπονό της για τις αλλαγές της «Super Κατερίνα»

Με αφορμή τα σχόλια του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου για τις τηλεοπτικές εξελίξεις, η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να τοποθετηθεί για όσους εκφράζουν άποψη για την τηλεόραση χωρίς να έχουν ουσιαστική σχέση με αυτή. Η ίδια συγκεκριμένα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι προβάλλεται η γνώμη ανθρώπων που δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία ή επιτυχία, σε αντίθεση με καταξιωμένους επαγγελματίες, όπως ο ραδιοφωνικός παραγωγός, που γνωρίζει καλά το αντικείμενο.

Όπως δήλωσε η ίδια: «Βλέπω τόσες εκπομπές, Σαββατοκύριακα, καθημερινές. Πάνε και ρωτάνε τους πάντες την άποψή τους για τα τηλεοπτικά. Πώς σου φαίνεται αυτό, πώς σου φαίνεται το άλλο; Γιατί τώρα να με ενδιαφέρει η άποψη του καθενός; Για ποιον λόγο όλοι να έχουν άποψη; Ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν κάνει καν επιτυχία. Με ενοχλεί ρε παιδί μου. Φέτος γίνεται πάρα πολύ έντονα (να σχολιάζουν οι εκπομπές η μία την άλλη). Βλέπεις εκπομπές που κάνουν… αστεία νούμερα τηλεθέασης, συγγνώμη που θα το πω, να σχολιάζουν πάρα πολύ χαμηλά -σου λέει, ρε φίλε κάτσε, δες λίγο τα δικά σου, για ποιο λόγο πας τόσο χάλια. Και όλοι με ένα ύφος ότι ξέρουν τηλεόραση και όλοι είναι διευθυντές προγράμματος ξαφνικά. Λίγο αυτό με ενοχλεί. Αυτό θέλω να πω.»

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε και ένα προσωπικό παράπονο: «Θα σου πω το παράπονό μου. Όταν έγιναν οι αλλαγές σε εμάς το καλοκαίρι -θα στο πω τώρα, δεν μου αρέσει να το συζητάω γιατί έχω βγει από αυτό το κομμάτι να μιλάμε συνέχεια για τα δικά μας, αλλά έχω ανάγκη να το πω γιατί είναι και πολλοί που θα πουν «ρε παιδί μου καμιά φορά σε πιστεύουν, αλλά κοίτα τι γίνεται». Όταν έγιναν οι αλλαγές το καλοκαίρι, θυμάσαι τι λέγανε; Πόσο θα πατώσουμε, πόσο χάλια, πόσο θα κοπούμε, πόσο το ένα, πόσο το άλλο; Και είμαστε πρώτοι και δόξα τω Θεό έχουνε πάει όλα υπέροχα.»





Να θυμίσουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου συνεργαζόταν για αρκετά χρόνια με την Barkingwell Media του Νίκου Κοκλώνη. Στις αρχές Ιανουαρίου 2025, υπέγραψε ισχυρό συμβόλαιο αποκλειστικά με τον Alpha, επισφραγίζοντας την επιτυχημένη τους συνεργασία. Αυτός είναι και ο λόγος που η «Super Κατερίνα» προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές από την έναρξη της φετινής σεζόν.

