Beauty 12.02.2026

Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση

makigiaz_matiwn
Μάθε πώς να μετατρέψεις το ρουζ σε εργαλείο contouring για φυσικό lifting, ζωντάνια και απαλά, φωτεινά χαρακτηριστικά
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ρουζ, αυτό το μαγικό προϊόν που υπάρχει σε κάθε νεσεσέρ, δεν περιορίζεται πια μόνο στα μάγουλα. Υπάρχει σε πολλές μορφές, από κρεμώδεις υφές και πούδρες έως υγρά προϊόντα, και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στα βλέφαρα ως σκιά ή στα χείλη ως κραγιόν. Η ευελιξία του το καθιστά ένα από τα πιο αγαπημένα εργαλεία κάθε beauty lover.

Αλλά ξέρεις ότι μπορεί να γίνει και εργαλείο για contouring; Αν βρεις τη σωστή απόχρωση και ακολουθήσεις τις κατάλληλες τεχνικές, το ρουζ μπορεί να τονίσει διακριτικά τα χαρακτηριστικά σου, να δημιουργήσει ζωντάνια στην επιδερμίδα και να δώσει ένα φυσικό lifting effect. Είναι η πιο απλή και γρήγορη εναλλακτική στο κλασικό contouring, χωρίς να χρειάζεται πολλή προσπάθεια ή προϊόντα.

Η σημασία της σωστής απόχρωσης

Το κλειδί για contouring με ρουζ είναι η επιλογή της απόχρωσης. Απόχρωση που είναι πολύ έντονη ή με υπερβολική λάμψη μπορεί να διαχέει το φως σε όλο το πρόσωπο, αντί να δημιουργεί σκιά και διάσταση. Στόχος είναι να τονίσεις το φυσικό περίγραμμα του προσώπου με απαλές μεταβάσεις. Προτίμησε αποχρώσεις λίγο πιο σκούρες από τον τόνο της επιδερμίδας σου και προϊόντα με ματ ή σατινέ φινίρισμα για πιο ελεγχόμενο αποτέλεσμα.

Άλλαξε την τοποθέτηση του ρουζ

Η τοποθέτηση είναι κρίσιμη, είτε κάνεις κλασικό ρουζ είτε contouring. Στο contouring με ρουζ, ξεκίνα από την κορυφή του ζυγωματικού και σβήσε προς τους κροτάφους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα φυσικό lifting effect. Αν θέλεις πιο λεπτό περίγραμμα, σβήσε ελαφρά το ρουζ κάτω από το ζυγωματικό για πιο διακριτική σκίαση.

Extra tip: Μία μικρή κουκκίδα ρουζ στη γέφυρα της μύτης ζεσταίνει την επιδερμίδα και προσθέτει φωτεινότητα.

Απαλές μεταβάσεις αντί για έντονες γραμμές

Το πιο σημαντικό βήμα στο contouring με ρουζ είναι οι ομαλές, φυσικές μεταβάσεις. Σβήσε το προϊόν προς τα πάνω και προς τα έξω με σφουγγαράκι ή πινέλο. Απόφυγε το σβήσιμο προς τα κάτω, γιατί μπορεί να κάνει το πρόσωπό σου να δείχνει πιο «βαρύ».

Ολοκλήρωσε με ένα highlighter στα ψηλά σημεία για να διασφαλίσεις ότι το φως πέφτει ομοιόμορφα, ενισχύοντας το εφέ σκιάς που δημιούργησες με το ρουζ.

Με λίγα λόγια, το ρουζ δεν είναι απλά το προϊόν που δίνει χρώμα στα μάγουλα,  μπορεί να γίνει το μυστικό σου όπλο για φυσικό contouring και λαμπερή όψη, με ελάχιστο κόπο αλλά μέγιστο αποτέλεσμα.

