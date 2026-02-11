Beauty 11.02.2026

Monster’s Muse: To gothic μακιγιάζ που έχει αγαπήσει το TikTok

lilly_rose_depp
Ένα beauty look που αποπνέει μυστήριο, ζωντάνια και ατμόσφαιρα dark romance, γεμάτο λάμψη και ανεπιτήδευτη γοητεία
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον κόσμο της dark romance, η γοητεία δεν κρύβεται μόνο στις ιστορίες αγάπης με τα «τέρατα», αλλά και στην αισθητική που αυτές εμπνέουν. Το μακιγιάζ της «Monster’s Muse» συνδυάζει το μυστήριο με την υγιή λάμψη του δέρματος, δημιουργώντας ένα look που φαίνεται ταυτόχρονα σκοτεινό και ζωντανό.

Πρόκειται για μια αισθητική που αφήνει το πρόσωπο να αναπνέει, αποφεύγοντας βαριές βάσεις, ενώ τα μάγουλα και τα χείλη αναδεικνύουν τη φυσική κυκλοφορία και ζωντάνια, προσδίδοντας την αίσθηση ότι η κοπέλα έχει περάσει από το σκοτάδι αλλά επέστρεψε ακτινοβολώντας ζωή.

https://www.instagram.com/miagoth_/

Διάβασε επίσης: Micro French: Το μινιμαλιστικό μανικιούρ που αξίζει να υιοθετήσεις

Το μυστικό πίσω από τη λάμψη

Η δημιουργία αυτού του look απαιτεί τεχνική και λεπτομέρεια. Αντί για βαριά foundation, προτιμάμε concealer σε επιλεγμένα σημεία και tinted moisturizer, για να φαίνεται το δέρμα ζωντανό. Τα μάγουλα πρέπει να αποκτήσουν ζεστή, φυσική απόχρωση που θυμίζει πραγματική κυκλοφορία αίματος, ενώ τα χείλη εφαρμόζονται με blur και overline για το χαρακτηριστικό «just-bitten» εφέ. Η σωστή ισορροπία φωτεινότητας και σκιάς στα μάτια δίνει ένταση χωρίς να βαραίνει, ενώ λίγη shimmer προσθέτει μια διακριτική λάμψη. Η ουσία του look είναι η ενέργεια και η αίσθηση ζωής που αποπνέει η γυναίκα που το φοράει.

@ninapark A week of looks with Lily-Rose for #nosferatu press in LA. #makeup by #ninapark #lilyrosedepp #fyp ♬ original sound – Nina Park

Οι celebrities που το έχουν αγαπήσει

Η Nina Park, makeup artist για κόκκινα χαλιά, έχει καθιερώσει αυτό το στυλ με celebrities όπως Lily-Rose Depp, Margaret Qualley και Mia Goth. Η τεχνική της συνδυάζει νεανικότητα, skin-forward φιλοσοφία και διακριτικό glamour, δημιουργώντας ένα look που φαίνεται ταυτόχρονα απαλό και ελκυστικό. Άλλες stars, όπως Jenna Ortega, Sabrina Carpenter και Tessa Thompson, επίσης υιοθετούν την ίδια αισθητική, συνδέοντας τη μυστηριώδη γοητεία με μια φυσική λάμψη που προσελκύει τα βλέμματα.

Jenna Ortega
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πώς θα το υιοθετήσεις

Το beauty look της Monster’s Muse δεν περιορίζεται στο κόκκινο χαλί. Για καθημερινή εφαρμογή, κράτα τη βάση ελαφριά και δροσερή, τα μάτια softly smoked σε ουδέτερους ή dusty τόνους και τα χείλη με φυσικό blur. Τα μάγουλα πρέπει να έχουν ζεστή απόχρωση, και το αποτέλεσμα να φαίνεται φυσικό, σαν να ακτινοβολεί η ίδια η ζωή μέσα από την επιδερμίδα. Το μυστικό είναι να δείχνεις ότι έχεις περάσει από το σκοτάδι αλλά επιστρέφεις με λάμψη, υγεία και μυστηριώδη αυτοπεποίθηση.

Διάβασε επίσης: Βarcode nails: Barcode nails Η κορεάτικη τάση που αλλάζει το παιχνίδι του nail art

Δες κι αυτό…

 

