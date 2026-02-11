Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια

Κάθε επεισόδιο του «Moments» θα είναι μια αληθινή, μοναδική εμπειρία ζωής

Σε επίσημη ανακοίνωση για την νέα βραδινή εκπομπή του ΑΝΤ1, με τίτλο «Moments» και παρουσιάστρια την Ζέτα Μακρυπούλια προχώρησε πριν από λίγα λεπτά ο σταθμός.

«Το «Moments» έρχεται στον ΑΝΤ1 και κάθε φορά θα ανεβάζει στη σκηνή του τη ζωή ενός αγαπημένου προσώπου. H Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, θα αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα, θα ενώνει τις αφηγήσεις, θα οδηγεί το συναίσθημα και θα δίνει λόγο στην αλήθεια.

Διάβασε επίσης: Νίκος Κοκλώνης: Αυτό είναι το πιο viral ζευγάρι του φετινού J2US

Σε μία σύγχρονη σκηνογραφική πρόταση, που θυμίζει θεατρική σκηνή, οι καλεσμένοι θα παρακολουθούν την αναπαράσταση της ζωής τους μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν. Στο πλευρό τους, πρόσωπα-έκπληξη που πρωταγωνίστησαν σε κομβικά διαστήματα της πορείας τους, θα μοιράζονται αστείες, δύσκολες και συγκινητικές στιγμές, δημιουργώντας ένα παζλ αναμνήσεων.

Κάθε επεισόδιο του «Moments» θα είναι μια αληθινή, μοναδική εμπειρία ζωής, γιατί οι καλύτερες ιστορίες γράφονται από στιγμές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Flat Hunters: Αυτή είναι η ημερομηνία της πρεμιέρας στον ΑΝΤ1

Δες κι αυτό…