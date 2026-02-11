Sing for Greece: Η Desi G έκανε τους πάντες να ερωτευτούν με το «Aphrodite»

Η Desi G ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece με το pop τραγούδι «Aphrodite», ξεσηκώνοντας το κοινό με την ενέργειά της

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλησιάζει η στιγμή που θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Α’ Ημιτελικός διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Από κάθε βραδιά, επτά συμμετοχές θα πάρουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Τρίτη στη σειρά ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece η Desi G με το τραγούδι της «Aphrodite», ένα pop κομμάτι γεμάτο ενέργεια που μιλά για τον έρωτα, όπως η ίδια πιστεύει ότι λείπει από τη νέα γενιά.

Η εμφάνισή της ήταν ξεσηκωτική, με τον ρυθμό και τη ζωντάνια της να δημιουργούν αμέσως μια χαρούμενη και διασκεδαστική ατμόσφαιρα στο στούντιο, χαρίζοντας στο κοινό στιγμές απόλυτης διασκέδασης.

