Μουσικά Νέα 11.02.2026

Sing for Greece: Η Desi G έκανε τους πάντες να ερωτευτούν με το «Aphrodite»

Η Desi G ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece με το pop τραγούδι «Aphrodite», ξεσηκώνοντας το κοινό με την ενέργειά της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλησιάζει η στιγμή που θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Ο Α’ Ημιτελικός διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Από κάθε βραδιά, επτά συμμετοχές θα πάρουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Τρίτη στη σειρά ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece η Desi G με το τραγούδι της «Aphrodite», ένα pop κομμάτι γεμάτο ενέργεια που μιλά για τον έρωτα, όπως η ίδια πιστεύει ότι λείπει από τη νέα γενιά.

Η εμφάνισή της ήταν ξεσηκωτική, με τον ρυθμό και τη ζωντάνια της να δημιουργούν αμέσως μια χαρούμενη και διασκεδαστική ατμόσφαιρα στο στούντιο, χαρίζοντας στο κοινό στιγμές απόλυτης διασκέδασης.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Αυτές είναι οι 5 χώρες που θα συμμετάσχουν στην διεθνή επιτροπή του Sing for Greece 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Desi G Eurovision Eurovision 2026 ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ρυθμός και εξωστρέφεια στην εμφάνιση του THE Astrolabe με το Drop It

Ρυθμός και εξωστρέφεια στην εμφάνιση του THE Astrolabe με το Drop It

11.02.2026
Επόμενο
O Akylas με το «Ferto» έφερε neon ενέργεια στο Sing for Greece

O Akylas με το «Ferto» έφερε neon ενέργεια στο Sing for Greece

11.02.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

11.02.2026
Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I
Μουσικά Νέα

Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I

11.02.2026
Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»

11.02.2026
Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην περφόρμανς του Revery
Μουσικά Νέα

Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην περφόρμανς του Revery

11.02.2026
Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

11.02.2026
Eurovision 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω

11.02.2026
Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece

11.02.2026
Eurovision 2026: Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το «2nd Chance» έφερε αισιοδοξία στον Α’ Ημιτελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το «2nd Chance» έφερε αισιοδοξία στον Α’ Ημιτελικό

11.02.2026
Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!