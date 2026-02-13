5 fashion tips από τα catwalks για να αναβαθμίσεις τα office looks σου

Το blazer γίνεται ο πρωταγωνιστής της νέας office αισθητικής για το 2026, με layering, έντονες υφές και απρόσμενους συνδυασμούς

Το blazer είναι ίσως το πιο διαχρονικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας του γραφείου. Κάθε σεζόν επιστρέφει, προσαρμόζεται και αποδεικνύει ότι μπορεί να δείχνει διαφορετικό χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του. Το 2026, όμως, το officewear απομακρύνεται από τις αυστηρές, «ήσυχες» σιλουέτες και αποκτά ένταση, θηλυκότητα και δημιουργικό layering.

Στις πασαρέλες Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026, βασικά κομμάτια όπως το V-neck πουλόβερ, το λευκό πουκάμισο, η pencil skirt και το κοστούμι επανεμφανίζονται ανανεωμένα. Το αισθητικό ρεύμα του librarian core επιστρέφει πιο τολμηρό, με παιχνίδια υφών και απρόσμενους συνδυασμούς. Το αποτέλεσμα; Ένα επαγγελματικό ντύσιμο που δεν είναι καθόλου βαρετό.

1. Αντικατάστησε το κλασικό layering με safari jacket

Ο παραδοσιακός συνδυασμός πουλόβερ και πουκάμισου δίνει τη θέση του σε μια πιο δομημένη εκδοχή. Δοκίμασε ένα V-neck πουλόβερ με έντονο άνοιγμα και από μέσα ένα εφαρμοστό safari jacket. Η αντίθεση ανάμεσα στο μαλακό πλεκτό και τη tailored γραμμή του jacket δημιουργεί μια πιο δυναμική, «καθαρή» σιλουέτα. Το look παραμένει επαγγελματικό, αλλά αποκτά χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση.

2. Φόρεσε το λευκό πουκάμισο με πιο χαλαρή βάση

Το λευκό πουκάμισο δεν χρειάζεται να δείχνει αυστηρό. Παίξε με όγκους, λεπτομέρειες στον γιακά ή ελαφρώς oversized γραμμή. Για να σπάσεις τη σοβαρότητα του blazer, συνδύασέ το με barrel jeans, μία από τις πιο ισχυρές τάσεις της σεζόν. Το structured σακάκι εξισορροπεί το denim, δημιουργώντας ένα σύνολο που είναι ταυτόχρονα κομψό και σύγχρονο.

3. Πειραματίσου με διπλό layering πουκαμίσων

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα trends είναι το layering δύο πουκαμίσων. Ένα αδιαφανές κομμάτι ως βάση και από πάνω ένα διάφανο ή ελαφρώς πιο αέρινο ύφασμα. Κινήσου σε ουδέτερες αποχρώσεις, cream, camel, μαύρο, ώστε το αποτέλεσμα να παραμείνει εκλεπτυσμένο. Το blazer που θα φορεθεί από πάνω δίνει δομή και κρατά την ισορροπία.

4. Φόρεσε το πουλόβερ διαφορετικά

Το cashmere ή το λεπτό πλεκτό δεν χρειάζεται να φοριέται πάντα κανονικά. Δέσε το στους ώμους πάνω από ένα κοστούμι ή ένα blazer για να «σπάσεις» την αυστηρότητα του tailoring. Συνδύασέ το με λευκά sneakers για πιο σύγχρονη αισθητική ή με loafers για πιο polished αποτέλεσμα. Ένα απλό styling trick μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα ενός κλασικού outfit.

