«Στο εσωτερικό του Maurice Maeterlinck» στο Bios σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ελένης Παργινού

Λίγα λόγια για το έργο

Ένας θάνατος μετατρέπει μια οικογενειακή γιορτή σε πένθιμη τελετουργία. Μια ομάδα ηθοποιών δοκιμάζει να ανακαλέσει τις μνήμες του εσωτερικού ενός σπιτιού δημιουργώντας το “παράθυρο” από το οποίο ο συγγραφέας μας καλεί να στοχαστούμε πάνω στην ευθραυστότητα της στιγμής.

Ο βραβευμένος με νόμπελ συμβολιστής Μωρίς Μαίτερλινκ με το Εσωτερικό καταθέτει έναν φιλοσοφικό στοχασμό πάνω στον οντολογικό προβληματισμό της ανθρώπινης ύπαρξης, αναδεικνύοντας έννοιες και δίπολα όπως εσωτερικό – εξωτερικό, οικείο – ανοίκειο, παρελθόν- παρόν, δημόσιο – ιδιωτικό, προσωπικό – οικουμενικό, τοποθετώντας το ζήτημα του θανάτου σε αναμέτρηση με εκείνο της ζωής.

Συντελεστές



Μετάφραση: Δημήτρης Δημητριάδης

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Ελένη Παργινού

Ηχητικός Σχεδιασμός & Live electronics: Κώστας Φραντζής

Σκηνικά – κοστούμια: Όλγα Μπρούμα – Ματίνα Μέγκλα

Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης

Φωτογραφίες: Μυρτώ Αποστολίδου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Μελίνα Φορτετσανάκη, Μαρίνα Δατσέρη

Τεχνική υποστήριξη &Ηχοληψία: Δημήτρης Ματσούκας

Επικοινωνία: Μαριάννα Παπάκη – Νώντας Δουζίνας

Γραφιστικά: Μαργαρίτα Παπαστεργίου

Παραγωγή: Ομάδα Kentro

Ερμηνεύουν:

Γιώργος Φριντζήλας, Ρεβέκα Τσιλιγκαρίδου, Νεφέλη Ανανιάδη, Αλέξανδρος Νούσκας – Βαρελάς, Μάιρα Σιδερίδου

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Δείτε το trailer: https://youtu.be/FEotUiziNKM?si=8KKfdQViUWbAQtEl

Info

Τοποθεσία: BIOS exploring urban culture, Πειραιώς 84, Αθήνα.

Ημερομηνία: Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, ώρα: 21.00. Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο &Κυριακή. Ώρα έναρξης: 21.00. (Έως 01/03).

Διάρκεια: 75′

Πληροφορίες: Τηλ.: 2103425335

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 15€, μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων κλπ): 12€

Ατέλειες: 10€

Προπώληση: https://pireos84.bios.gr/event.php?id=248&lang=en

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2