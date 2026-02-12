Harry Styles: Δεν έχει σκοπό να αλλάξει τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της περιοδείας του

Παρά την οργή των θαυμαστών, δηλώνει ότι δεν ντρέπεται για τον τρόπο ζωής του και δεν σκοπεύει να μειώσει τις τιμές εισιτηρίων

Ο Harry Styles φαίνεται να μην έχει καμία πρόθεση να απολογηθεί για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της επερχόμενης περιοδείας του «Together, Together», παρά τις έντονες αντιδράσεις των θαυμαστών του. Οι τιμές προκάλεσαν δημόσια δυσαρέσκεια, με αρκετούς να τον χαρακτηρίζουν «άπληστο» και «εκτός πραγματικότητας».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του που μίλησε στο περιοδικό Heat, ο Styles δεν σκοπεύει να αλλάξει στάση. Η ίδια πηγή εξήγησε ότι ο τραγουδιστής θεωρεί τις περιοδείες τον κύριο τρόπο εσόδων για τους καλλιτέχνες και πιστεύει πως δικαιούται να λαμβάνει την εύλογη αγοραία αξία για τη σκληρή δουλειά του.

Διάβασε επίσης: O Harry Styles με σακάκι Dior από τη γυναικεία συλλογή στα Grammys 2026

«Ο Harry ζει έναν τρόπο ζωής που του επιτρέπει η επιτυχία του, με ιδιωτικές μετακινήσεις, πολυτελείς κατοικίες και αγορές υψηλού κόστους», αναφέρει η πηγή. «Δεν λέει τίποτα δημόσια, αλλά ιδιωτικά παρατηρεί τις αντιδράσεις και ξέρει ότι τα πάντα κοστίζουν περισσότερο στις μέρες μας. Κανένας δεν αναγκάζεται να αγοράσει εισιτήρια».

Η πηγή συμπλήρωσε ότι η περιοδεία απαιτεί τεράστια ομάδα υποστήριξης, από στιλίστες και προσωπικό ασφαλείας μέχρι μάνατζμεντ, και όλοι αναμένουν να πληρώνονται σύμφωνα με τη δουλειά τους. «Θα μπορούσε να περιορίσει τις τιμές, αλλά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να το κάνει», πρόσθεσε.

Τέλος, τονίζεται ότι ο Styles δεν νιώθει ντροπή για τον πλούτο και τις πολυτέλειες που απολαμβάνει. «Του αρέσει να ζει πλουσιοπάροχα και δεν ντρέπεται γι’ αυτό. Ο κόσμος είναι πρόθυμος να πληρώσει για να τον δει και εκείνος θα το εκμεταλλευτεί όσο μπορεί», καταλήγει η πηγή.

Η στάση του Harry Styles φαίνεται να είναι ξεκάθαρη: πιστεύει ότι η αξία του καλλιτεχνικού του έργου και η σκληρή δουλειά του δικαιολογούν τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων και δεν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη γι’ αυτές.

Διάβασε επίσης: Η Madonna αποθεώνει το νέο τραγούδι του Harry Styles Aperture

Δες κι αυτό…