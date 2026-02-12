Μουσικά Νέα 12.02.2026

Harry Styles: Δεν έχει σκοπό να αλλάξει τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της περιοδείας του

harry_styles
Παρά την οργή των θαυμαστών, δηλώνει ότι δεν ντρέπεται για τον τρόπο ζωής του και δεν σκοπεύει να μειώσει τις τιμές εισιτηρίων
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Harry Styles φαίνεται να μην έχει καμία πρόθεση να απολογηθεί για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της επερχόμενης περιοδείας του «Together, Together», παρά τις έντονες αντιδράσεις των θαυμαστών του. Οι τιμές προκάλεσαν δημόσια δυσαρέσκεια, με αρκετούς να τον χαρακτηρίζουν «άπληστο» και «εκτός πραγματικότητας».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του που μίλησε στο περιοδικό Heat, ο Styles δεν σκοπεύει να αλλάξει στάση. Η ίδια πηγή εξήγησε ότι ο τραγουδιστής θεωρεί τις περιοδείες τον κύριο τρόπο εσόδων για τους καλλιτέχνες και πιστεύει πως δικαιούται να λαμβάνει την εύλογη αγοραία αξία για τη σκληρή δουλειά του.

harry_styles
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: O Harry Styles με σακάκι Dior από τη γυναικεία συλλογή στα Grammys 2026

«Ο Harry ζει έναν τρόπο ζωής που του επιτρέπει η επιτυχία του, με ιδιωτικές μετακινήσεις, πολυτελείς κατοικίες και αγορές υψηλού κόστους», αναφέρει η πηγή. «Δεν λέει τίποτα δημόσια, αλλά ιδιωτικά παρατηρεί τις αντιδράσεις και ξέρει ότι τα πάντα κοστίζουν περισσότερο στις μέρες μας. Κανένας δεν αναγκάζεται να αγοράσει εισιτήρια».

Η πηγή συμπλήρωσε ότι η περιοδεία απαιτεί τεράστια ομάδα υποστήριξης, από στιλίστες και προσωπικό ασφαλείας μέχρι μάνατζμεντ, και όλοι αναμένουν να πληρώνονται σύμφωνα με τη δουλειά τους. «Θα μπορούσε να περιορίσει τις τιμές, αλλά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να το κάνει», πρόσθεσε.

www.instagram.com/harrystyles

Τέλος, τονίζεται ότι ο Styles δεν νιώθει ντροπή για τον πλούτο και τις πολυτέλειες που απολαμβάνει. «Του αρέσει να ζει πλουσιοπάροχα και δεν ντρέπεται γι’ αυτό. Ο κόσμος είναι πρόθυμος να πληρώσει για να τον δει και εκείνος θα το εκμεταλλευτεί όσο μπορεί», καταλήγει η πηγή.

Η στάση του Harry Styles φαίνεται να είναι ξεκάθαρη: πιστεύει ότι η αξία του καλλιτεχνικού του έργου και η σκληρή δουλειά του δικαιολογούν τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων και δεν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη γι’ αυτές.

Διάβασε επίσης: Η Madonna αποθεώνει το νέο τραγούδι του Harry Styles Aperture

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Harry Styles Together Together μουσική συναυλίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Στο εσωτερικό του Maurice Maeterlinck» στο Bios σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ελένης Παργινού

«Στο εσωτερικό του Maurice Maeterlinck» στο Bios σε σύλληψη και σκηνοθεσία Ελένης Παργινού

12.02.2026
Επόμενο
Ο Bad Bunny εκτοξεύει τα streams μετά το SuperBowl

Ο Bad Bunny εκτοξεύει τα streams μετά το SuperBowl

12.02.2026

Δες επίσης

Ο Bad Bunny εκτοξεύει τα streams μετά το SuperBowl
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny εκτοξεύει τα streams μετά το SuperBowl

12.02.2026
Billie Kark και ody icons στο ΙΛΙΟΝ Plus
Μουσικά Νέα

Billie Kark και ody icons στο ΙΛΙΟΝ Plus

12.02.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

12.02.2026
Ανατροπή στα αίτια θανάτου του Kurt Cobain, στο προσκήνιο η ανθρωποκτονία
Μουσικά Νέα

Ανατροπή στα αίτια θανάτου του Kurt Cobain, στο προσκήνιο η ανθρωποκτονία

12.02.2026
Akylas: Το απρόοπτο μετά την πρόκριση στον τελικό του Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Το απρόοπτο μετά την πρόκριση στον τελικό του Sing for Greece 2026

12.02.2026
Ο Kanye West επιστρέφει με συναυλίες στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Kanye West επιστρέφει με συναυλίες στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια

12.02.2026
Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό
TV

Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό

12.02.2026
Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

12.02.2026
Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026
TV

Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

12.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!