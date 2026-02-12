Μουσικά Νέα 12.02.2026

Ο Bad Bunny εκτοξεύει τα streams μετά το SuperBowl

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl LX οδήγησε σε άλμα 27% στις ακροάσεις και σε νέα ρεκόρ κατανάλωσης μουσικής στις ΗΠΑ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bad Bunny κατέγραψε τη 2η μεγαλύτερη ημέρα streaming της καριέρας του αμέσως μετά την εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl LX, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική επιρροή που ασκεί στις παγκόσμιες μουσικές πλατφόρμες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, ο κατάλογος του καλλιτέχνη συγκέντρωσε στις 9 Φεβρουαρίου 98 εκατ. επίσημα on demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με την ημέρα του αγώνα στις 8 Φεβρουαρίου, όταν οι ακροάσεις είχαν φτάσει τα 77.6 εκατ.

Το νούμερο αυτό πλησίασε οριακά το απόλυτο ρεκόρ του Benito Antonio Martínez Ocasio, το οποίο παραμένει στις 6 Μαΐου 2022, ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ «Un Verano Sin Ti», όταν οι συνολικές ακροάσεις είχαν αγγίξει τα 98.2 εκατ. Παράλληλα, η 9η Φεβρουαρίου αποτέλεσε προσωπικό ρεκόρ στις ψηφιακές πωλήσεις τραγουδιών, με 16.000 downloads, ξεπερνώντας τις 12.000 πωλήσεις που είχε σημειώσει στις 12 Οκτωβρίου 2018.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl

Συνολικά, οι ακροάσεις του Bad Bunny στις 8 και 9 Φεβρουαρίου έφτασαν τα 175.7 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 67% σε σχέση με τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, το διάστημα 3 έως 9 Φεβρουαρίου συγκέντρωσε 401.8 εκατ. streams, αυξημένα κατά 105% σε σύγκριση με την περίοδο 27 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου, γεγονός που συνδέεται και με τη νίκη του καλλιτέχνη στα βραβεία Grammy 2026 για Άλμπουμ της Χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τραγούδι «DtMF», που έκλεισε για λίγο το halftime show, κατέγραψε τις περισσότερες ακροάσεις με 9.8 εκατ., ενώ ακολούθησαν τα «Baile Inolvidable» με 6.6 εκατ., «Nuevayol» με 5.8 εκατ., «Tití Me Preguntó» με 5.2 εκατ. και «EOO» με 4.4 εκατ. Τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από το άλμπουμ «Debí Tirar Más Fotos» του 2025, το οποίο ανέβηκε από τη θέση 9 στη θέση 2 του Billboard 200 σημειώνοντας αύξηση 138% και φτάνοντας τις 85.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ.

Η επίδραση της εμφάνισης στο Super Bowl LX αποτυπώνεται και στα charts, καθώς το «DtMF» επέστρεψε στο Billboard Hot 100 στην 10η θέση. Οι επόμενες καταμετρήσεις αναμένεται να δείξουν περαιτέρω άνοδο τόσο για το «Debí Tirar Más Fotos» όσο και για παλαιότερες δουλειές του Bad Bunny, επιβεβαιώνοντας ότι η τηλεοπτική σκηνή του Super Bowl παραμένει ένας από τους ισχυρότερους μοχλούς ανανέωσης της παγκόσμιας μουσικής απήχησης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Super Bowl: Πώς η Lady Gaga τίμησε μέσα από το look της το Πουέρτο Ρίκο

