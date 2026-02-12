Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εμφανίστηκε ξαφνικά σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή της

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», χαρίζοντας μια χαλαρή και ανθρώπινη στιγμή στους τηλεθεατές. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου συνδέθηκε ζωντανά με τη Μύκονο και τον Πέτρο Νάζο από το «Mykonos Live TV», προκειμένου να μεταφέρει εικόνα από το νησί. Την ώρα που οι δυο τους συνομιλούσαν, η κάμερα κατέγραψε ένα γνώριμο πρόσωπο να περνά πίσω από το πλάνο, χωρίς αρχικά να γίνει αντιληπτό από όλους στο στούντιο.

Η παρουσιάστρια, ωστόσο, παρατήρησε αμέσως ποιος βρισκόταν στο πλάνο και δεν έκρυψε την έκπληξή της. Επρόκειτο για τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, τον οποίο και χαιρέτησε ζωντανά στον αέρα της εκπομπής, προκαλώντας χαμόγελα στους συνεργάτες της.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε στους τηλεθεατές ότι ο σύντροφός της βρίσκεται στη Μύκονο για επαγγελματικές υποχρεώσεις και πως η παρουσία του στο πλάνο ήταν εντελώς τυχαία.





Το μικρό αυτό απρόοπτο χάρισε μια αυθόρμητη στιγμή στην εκπομπή, με την παρουσιάστρια να δείχνει εμφανώς χαρούμενη για την τυχαία αυτή «συνάντηση» on air.

