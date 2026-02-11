Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1 – Δες το trailer

Ο ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει την επιστροφή του δημοφιλούς μουσικού show μεταμφιέσεων Your Face Sounds Familiar, με το πρώτο trailer να βρίσκεται ήδη στον αέρα. Στο βίντεο προβάλλεται το concept της τεχνητής νοημοσύνης: «Το AI μεταμορφώνει. Δίνει όμως ψυχή;», υπογραμμίζοντας πως οι πραγματικές μεταμορφώσεις θα καθηλώσουν το κοινό σύντομα στις οθόνες του καναλιού.

Παράλληλα, ριζικές αλλαγές αναμένονται στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 τον Φεβρουάριο.

Το παιχνίδι 5Χ5 ολοκληρώνεται στα τέλη του επόμενου μήνα, ωστόσο τα δικαιώματα παραμένουν στο κανάλι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του σε επόμενη σεζόν, όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Αντωνάτου. Ο Θάνος Κιούσης, ο οποίος είχε αναλάβει το show μετά την αποχώρηση της Μαρίας Μπεκατώρου και την παρουσία του Μάρκου Σεφερλή, φαίνεται πως θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό να συμμετάσχει στο Your Face Sounds Familiar, είτε ως κριτής είτε ως συμμετέχων, ενώ οι λεπτομέρειες για το νέο πρόσωπο της παρουσίασης αναμένονται σύντομα.

Το κενό που θα δημιουργηθεί από το τέλος του 5Χ5 θα καλυφθεί από δύο νέα projects:

Flat Hunters: Το νέο real estate reality με μεσίτες που ανταγωνίζονται για να βρουν το ιδανικό σπίτι στους παίκτες. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα και θα περιλαμβάνει 20 επεισόδια.

Κάτι Ψήνεται: Ένα φιλόδοξο παιχνίδι μαγειρικής με παίκτες από όλη την Ελλάδα. Το νέο format δεν θα έχει παρουσιαστή, παρά μόνο σχολιαστή, κλείνοντας έτσι τις φήμες γύρω από πιθανά ονόματα που θα συμμετείχαν.





Με αυτά τα προγράμματα, ο ΑΝΤ1 ανανεώνει την prime time ζώνη του Σαββατοκύριακου, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια σειρά από νέα και δημοφιλή shows, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει φυσικά η επιστροφή του αγαπημένου Your Face Sounds Familiar.

