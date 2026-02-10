Στιγμές αγωνίας σε συναυλία της Shakira στο Σαν Σαλβαδόρ

Η Shakira γλίστρησε στη σκηνή την ώρα της ερμηνείας, σηκώθηκε άμεσα και συνέχισε το πρόγραμμα καθησυχάζοντας το κοινό

Μια απρόσμενη στιγμή ανησυχίας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης ζωντανής εμφάνισης της Shakira στο Σαν Σαλβαδόρ, όταν η ποπ σταρ έχασε την ισορροπία της πάνω στη σκηνή ενώ τραγουδούσε. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου και προκάλεσε στιγμιαία αναστάτωση στους θεατές που παρακολουθούσαν τη συναυλία. Η Shakira ερμήνευε το τραγούδι «Si Te Vas» όταν, καθώς κινούνταν στη σκηνή, το δεξί της πόδι γύρισε απότομα με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει στο πλάι. Η πτώση της ανακόπηκε στον αγκώνα, ενώ το μικρόφωνο παρασύρθηκε μαζί της στο έδαφος. Για λίγα δευτερόλεπτα η ερμηνεία διακόπηκε, με το κοινό να αντιδρά έντονα εκφράζοντας την ανησυχία του.

Η αντίδραση της τραγουδίστριας ήταν άμεση. Σηκώθηκε γρήγορα, επανέκτησε τον ρυθμό της και συνέχισε κανονικά το τραγούδι, με τη μπάντα να παραμένει απόλυτα συγχρονισμένη και τον κιθαρίστα της να της δίνει εμφανή στήριξη από τη σκηνή. Η επαγγελματική της στάση βοήθησε να εκτονωθεί γρήγορα η ένταση και η συναυλία να συνεχιστεί χωρίς περαιτέρω απρόοπτα.

Λίγες ώρες αργότερα, η Shakira επέλεξε να αντιμετωπίσει το περιστατικό με χιούμορ, ανεβάζοντας σχετικό βίντεο στα Instagram Stories της. Στη σύντομη ανάρτησή της, γραμμένη στα ισπανικά, καθησύχασε τους θαυμαστές της τονίζοντας ότι είναι «φτιαγμένη από λάστιχο», δείχνοντας πως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Η συναυλία στο Σαν Σαλβαδόρ εντασσόταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Las Mujeres Ya No Lloran», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο άλμπουμ της και αποτέλεσε την πρώτη εμφάνισή της στην πόλη. Η περιοδεία συνεχίζεται με επόμενο σταθμό το Μεξικό και ολοκληρώνεται στο Άμπου Ντάμπι στις 4 Απριλίου. Ξεκινώντας το προηγούμενο έτος, η συγκεκριμένη περιοδεία κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις, καθώς αναδείχθηκε η μεγαλύτερη γυναικεία περιοδεία του 2025 τόσο σε έσοδα όσο και σε πωλήσεις εισιτηρίων. Το άλμπουμ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και το πολυσυζητημένο τραγούδι που αναφέρεται στον πρώην σύντροφό της Gerard Piqué, στοιχείο που προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Παρά το απρόοπτο στη σκηνή, η εμφάνιση στο Σαν Σαλβαδόρ ολοκληρώθηκε χωρίς συνέπειες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εμπειρία και την ψυχραιμία μιας καλλιτέχνιδας που έχει συνηθίσει να διαχειρίζεται κάθε συνθήκη μπροστά στο κοινό της.

