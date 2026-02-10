Οι 3 ασκήσεις που κάνουν τους κοιλιακούς σου να φαίνονται σε 4 εβδομάδες

Όλοι θέλουμε τους κοιλιακούς μας να είναι γραμμωμένοι και να φαίνονται, αλλά συχνά μπερδευόμαστε με αμέτρητες ασκήσεις, μηχανήματα και προγράμματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψεις ώρες στο γυμναστήριο για να δεις αποτέλεσμα. Με τις σωστές ασκήσεις και τη σωστή συνέπεια, μπορείς να δεις αλλαγές σε μόλις 4 εβδομάδες!
Ακολουθούν οι 3 πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για κοιλιακούς που πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου:
1. Plank (σανίδα)
Η κλασική σανίδα είναι το απόλυτο βασικό εργαλείο για τους κοιλιακούς σου. Γυμνάζει ολόκληρη την περιοχή του κορμού, τους κοιλιακούς, τους πλάγιους και ακόμα και την πλάτη.
- Κράτα το σώμα σου σε ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τις φτέρνες.
- Ξεκίνα με 30 δευτερόλεπτα και αύξησε σταδιακά έως 1 λεπτό ή περισσότερο.
- Πρόσθεσε μικρές κινήσεις, όπως πλάγια άρση ποδιών, για μεγαλύτερη ένταση.
2. Bicycle Crunches (ποδηλατάκια)
Αυτή η άσκηση είναι ιδανική για να στοχεύσεις τους πλάγιους κοιλιακούς και το πάνω μέρος της κοιλιάς. Η κίνηση μοιάζει με ποδηλασία στον αέρα, αλλά με έμφαση στην κοιλιά.
- Σήκωνε τους ώμους σου από το πάτωμα και κράτα την κοιλιά σφιχτή.
- Κράτησε αργό και ελεγχόμενο ρυθμό, χωρίς να τραβάς τον αυχένα.
- 3 σετ των 15-20 επαναλήψεων αρκούν για ξεκίνημα.
3. Leg Raises (ανυψώσεις ποδιών)
Η άσκηση αυτή στοχεύει το κάτω μέρος της κοιλιάς, που συχνά είναι η πιο επίμονη περιοχή. Είναι απλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική όταν γίνεται σωστά.
- Ξάπλωσε ανάσκελα, κράτησε τα χέρια σου δίπλα στο σώμα ή κάτω από τη μέση για στήριξη.
- Σήκωνε τα πόδια αργά μέχρι να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών και κατέβασε χωρίς να ακουμπάς εντελώς το πάτωμα.
- Κάνε 3 σετ των 12-15 επαναλήψεων.
Συμβουλές για να δεις αποτελέσματα σε 4 εβδομάδες
- Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις 3-4 φορές την εβδομάδα.
- Συνδύασε με υγιεινή διατροφή και επαρκή ενυδάτωση.
- Μην παραλείπεις καρδιοαναπνευστική άσκηση, όπως τρέξιμο ή σχοινάκι, για να μειώσεις το σωματικό λίπος.
- Η συνέπεια είναι το κλειδί, λίγα λεπτά την ημέρα κάνουν τη διαφορά.
