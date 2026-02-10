Fitness 10.02.2026

Οι 3 ασκήσεις που κάνουν τους κοιλιακούς σου να φαίνονται σε 4 εβδομάδες

Με τη σωστή προσέγγιση, τη σταθερή προπόνηση και λίγο πείσμα, οι κοιλιακοί σου θα αρχίσουν να φαίνονται ήδη από την 4η εβδομάδα.
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι θέλουμε τους κοιλιακούς μας να είναι γραμμωμένοι και να φαίνονται, αλλά συχνά μπερδευόμαστε με αμέτρητες ασκήσεις, μηχανήματα και προγράμματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψεις ώρες στο γυμναστήριο για να δεις αποτέλεσμα. Με τις σωστές ασκήσεις και τη σωστή συνέπεια, μπορείς να δεις αλλαγές σε μόλις 4 εβδομάδες!

Ακολουθούν οι 3 πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για κοιλιακούς που πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου:

pexels.com

1. Plank (σανίδα)

Η κλασική σανίδα είναι το απόλυτο βασικό εργαλείο για τους κοιλιακούς σου. Γυμνάζει ολόκληρη την περιοχή του κορμού, τους κοιλιακούς, τους πλάγιους και ακόμα και την πλάτη.

  • Κράτα το σώμα σου σε ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τις φτέρνες.
  • Ξεκίνα με 30 δευτερόλεπτα και αύξησε σταδιακά έως 1 λεπτό ή περισσότερο.
  • Πρόσθεσε μικρές κινήσεις, όπως πλάγια άρση ποδιών, για μεγαλύτερη ένταση.
unsplash.com

2. Bicycle Crunches (ποδηλατάκια)

Αυτή η άσκηση είναι ιδανική για να στοχεύσεις τους πλάγιους κοιλιακούς και το πάνω μέρος της κοιλιάς. Η κίνηση μοιάζει με ποδηλασία στον αέρα, αλλά με έμφαση στην κοιλιά.

  • Σήκωνε τους ώμους σου από το πάτωμα και κράτα την κοιλιά σφιχτή.
  • Κράτησε αργό και ελεγχόμενο ρυθμό, χωρίς να τραβάς τον αυχένα.
  • 3 σετ των 15-20 επαναλήψεων αρκούν για ξεκίνημα.
unsplash.com

3. Leg Raises (ανυψώσεις ποδιών)

Η άσκηση αυτή στοχεύει το κάτω μέρος της κοιλιάς, που συχνά είναι η πιο επίμονη περιοχή. Είναι απλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική όταν γίνεται σωστά.

  • Ξάπλωσε ανάσκελα, κράτησε τα χέρια σου δίπλα στο σώμα ή κάτω από τη μέση για στήριξη.
  • Σήκωνε τα πόδια αργά μέχρι να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών και κατέβασε χωρίς να ακουμπάς εντελώς το πάτωμα.
  • Κάνε 3 σετ των 12-15 επαναλήψεων.
unsplash.com

Συμβουλές για να δεις αποτελέσματα σε 4 εβδομάδες

  • Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις 3-4 φορές την εβδομάδα.
  • Συνδύασε με υγιεινή διατροφή και επαρκή ενυδάτωση.
  • Μην παραλείπεις καρδιοαναπνευστική άσκηση, όπως τρέξιμο ή σχοινάκι, για να μειώσεις το σωματικό λίπος.
  • Η συνέπεια είναι το κλειδί, λίγα λεπτά την ημέρα κάνουν τη διαφορά.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com







