Μουσικά Νέα 11.12.2025

Η Shakira μιλά για το διαχρονικό μήνυμα της ταινίας Zootopia 2

Το τραγούδι γράφτηκε από τη Shakira, τον Ed Sheeran και τον Blake Slatkin και συνδυάζει ηχητικές επιρροές από όλο τον κόσμο με έντονο άρωμα λάτιν ποπ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η μεγαλύτερη ποπ σταρ της Zootopia, η Gazelle, κάνει δυναμική επιστροφή στο «Zootopia 2» και μαζί της επιστρέφει και η Shakira, η οποία χαρίζει στη δημοφιλή ηρωίδα έναν νέο μουσικό ύμνο. Οι σκηνοθέτες Jared Bush και Byron Howard είχαν εξαρχής αποφασίσει ότι το σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας έπρεπε να περιλαμβάνει ένα ακόμη τραγούδι της Gazelle, μετά την επιτυχία του «Try Everything» στο πρώτο φιλμ. Για τη νέα ταινία, η Shakira δημιούργησε το τραγούδι «Zoo», ένα κομμάτι που λειτουργεί ως ξέφρενος εορτασμός και συνοδεύει την εμφάνιση της Gazelle στη μεγάλη γκαλά σκηνή της ταινίας. Το τραγούδι γράφτηκε επίσης από τον Ed Sheeran και τον Blake Slatkin και συνδυάζει ηχητικές επιρροές από όλο τον κόσμο με έντονο άρωμα λάτιν ποπ.

Μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία, η Shakira εξήγησε ότι στόχος της ομάδας ήταν ένα τραγούδι με καθολικό μήνυμα. Όπως είπε, «θέλαμε να έχει αυτό το πανανθρώπινο μήνυμα. Ζούμε σε ταραχώδεις καιρούς και το τραγούδι μιλά για το να σταματάς για λίγο, να στηρίζεσαι στους ανθρώπους γύρω σου και να απολαμβάνεις τη στιγμή». Για αυτήν, ήταν κρίσιμο κάθε στοιχείο να αντανακλά τον κόσμο της Zootopia. «Κάθε λεπτομέρεια του τραγουδιού, η σύνθεση, η παραγωγή, οι στίχοι και η ενορχήστρωση, δημιουργήθηκε συνειδητά και προσεκτικά» σημείωσε. «Όταν γράφω για το “Zootopia” προσπαθώ να μπω στη θέση της Gazelle και να σκεφτώ το μήνυμα που εμπεριέχει η ταινία και τι πρέπει να αντιπροσωπεύει το τραγούδι μέσα στην ιστορία».

Το «Zootopia 2», που προβάλλεται πλέον στις αίθουσες, επαναφέρει το αγαπημένο δίδυμο Judy Hopps με τη φωνή της Ginnifer Goodwin και Nick Wilde με τη φωνή του Jason Bateman. Η νέα τους αποστολή αρχίζει όταν έρχονται αντιμέτωποι με τον Gary De’Snake με τη φωνή του Ke Huy Quan. Η προσπάθεια αποκάλυψης της ταυτότητάς του τους οδηγεί σε μια έρευνα που φέρνει στο φως έναν κρυφό πληθυσμό ερπετών. Κατά τη διάρκεια της λαμπερής γκαλά εκδήλωσης, η Gazelle ανεβαίνει στη σκηνή πλαισιωμένη από τους τίγρεις χορευτές της και ερμηνεύει με ενέργεια το «Zoo». Η γιορτή όμως διακόπτεται απότομα όταν ο Gary εντοπίζεται μέσα στο πλήθος, προκαλώντας χάος.

Η Shakira αναφέρθηκε και στον τρόπο που αντέδρασε η δημιουργική ομάδα της Disney στο άκουσμα του τραγουδιού. Ο Jared Bush θυμάται την πρώτη φορά που το άκουσε. «Μερικές φορές ακούς ένα τραγούδι και δεν είσαι σίγουρος. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Το ακούς και λες αμέσως αυτό είναι εξαιρετικό».

Το «Zootopia 2» εμβαθύνει σε θέματα προκαταλήψεων και της ανάγκης υπεράσπισης των προσωπικών αξιών, στοιχεία που η Shakira θεωρεί διαχρονικά. Όπως υπογράμμισε, «οι ηθικές αξίες της ταινίας είναι διαχρονικές και ελπίζω ότι το τραγούδι αντικατοπτρίζει αυτό το μήνυμα».

