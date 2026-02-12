Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Σε ιδιωτική κλινική νοσηλεύεται από το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιά και υψηλό πυρετό. Οι γιατροί που τον παρακολουθούν εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την κατάσταση της υγείας του.

Ο γνωστός τραγουδιστής ταλαιπωρείται από μια ιογενή λοίμωξη, η οποία ήδη αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Παρά την ταλαιπωρία, βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και σκέφτεται ήδη την έξοδό του από το νοσοκομείο, αλλά και την επιστροφή του στις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Buongiorno», ο καλλιτέχνης νοσηλεύεται για 3η ημέρα στο Metropolitan, με την κλινική του εικόνα να παρουσιάζει σαφή βελτίωση χάρη στη θεραπεία που ακολουθεί. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα, πιθανότατα μέχρι το μεσημέρι.





Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αργύρη Ηλιάδη σε εκπομπή του Mega, η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ, είχε νοσηλευτεί για περίπου 3 εβδομάδες, όμως έχει πλέον επιστρέψει στο σπίτι της. Λόγω ιατρικού απορρήτου δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Όσον αφορά τη σημερινή του εμφάνιση, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για ακύρωση. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ελισάβετ Οικονόμου στο «Happy Day», το νυχτερινό κέντρο αναμένεται να παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.





