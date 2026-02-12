Mad TV News 12.02.2026

Οι συντελεστές της παράστασης Proplex μιλούν στο Talk to MAD

Οι Γιώργοι Παύλου και Φασουλάς μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση Perplex, τις ανατροπές, τους ρόλους και το μήνυμα του έργου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τους συντελεστές της παράστασης Perplex, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιώργο Παύλου και τον ηθοποιό Γιώργο Φασουλά, οι οποίοι μίλησαν για τη νέα θεατρική παράσταση που ανεβαίνει στο Θέατρο Κάμηρος στην Κυψέλη. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη δημιουργία της παράστασης, τους ρόλους, τις ανατροπές της πλοκής και τα μηνύματα που θέλουν να μεταδώσουν στο κοινό.

Ο Γιώργος Παύλου για την παράσταση ανέφερε: «Το Perplex ξεκινά με δύο ζευγάρια σε ένα φιλικό σπίτι, αλλά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Οι καταστάσεις αλλάζουν συνεχώς, οι ρόλοι μεταβάλλονται, οι ηλικίες αλλάζουν και η πραγματικότητα ανατρέπεται. Μέσα από το σουρεαλιστικό χιούμορ θέλουμε να δείξουμε πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να ελέγξουν καταστάσεις και αποτυγχάνουν, αλλά και πώς δημιουργούν νέα προβλήματα».

Ο Γιώργος Φασουλάς, που ενσαρκώνει έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες, εξήγησε: «Ο ρόλος μου αλλάζει συνεχώς, όπως και οι συνθήκες γύρω μου. Είναι σαν να παίζεις ένα παιχνίδι, όπου κάθε σκηνή φέρνει μια νέα πρόκληση και πρέπει να αντιδράς αυθόρμητα. Αυτό είναι και το ωραίο: ακολουθείς τον ρυθμό του έργου και αφήνεσαι στη ροή των γεγονότων».

Οι δύο ηθοποιοί αναφέρθηκαν επίσης στη συνεργασία τους και στη διαδικασία των πρόβων: «Οι πρόβες ήταν περίπου τρεις μήνες, αλλά με πολύ διασκέδαση και εξερεύνηση», σημείωσε ο Γιώργος Φασουλάς. «Η αίσθηση του σπιτιού πάνω στη σκηνή και η χημεία μεταξύ μας κάνουν την εμπειρία μοναδική», πρόσθεσε ο Γιώργος Παύλου.

Όσον αφορά τη σκηνοθεσία και το σκηνικό, ο Παύλου τόνισε: «Η παράσταση διαθέτει εντυπωσιακή σκηνογραφία και ενδυματολογία, μουσική από τον Παντελή Πρωτοπαπά και ειδικές κατασκευές, όπως τα κέρατα για ένα θεματικό μασκέ πάρτι. Όλα αυτά ενισχύουν τον σουρεαλισμό και τη ζωντάνια της παράστασης».

Το κύριο μήνυμα της παράστασης, όπως σημείωσαν οι ηθοποιοί και ο σκηνοθέτης, είναι η αμφισβήτηση των δεδομένων και η αναζήτηση της ταυτότητας μέσα σε συνεχείς αλλαγές και ανατροπές. «Το έργο συνδυάζει κωμικά στοιχεία, σουρεαλισμό και κοινωνικό σχολιασμό, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία που φέρνει το κοινό κοντά στους χαρακτήρες και τους προβληματισμούς τους», δήλωσε ο Παύλου.

Τέλος, οι ηθοποιοί μοιράστηκαν την εμπειρία τους: «Κάθε πρόβα και κάθε σκηνή μας φέρνει πιο κοντά στους χαρακτήρες και μας επιτρέπει να αλληλεπιδράσουμε αυθόρμητα με το κοινό», είπε ο Φασουλάς. Ο Παύλου πρόσθεσε: «Το Perplex είναι ένα παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές, αλλά η ομορφιά του είναι ότι αφήνεσαι στο έργο και προκύπτουν αυθεντικές στιγμές πάνω στη σκηνή».

Η παράσταση Perplex παρουσιάζεται Πέμπτη έως Κυριακή, με ώρες παραστάσεων: Πέμπτη και Σάββατο στις 21:00, Σάββατο διπλή στις 18:30 και Κυριακή στις 21:00, με εισιτήρια διαθέσιμα στο ticketservice.gr.

