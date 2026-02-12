Cruz Beckham: Η ανάρτηση που φουντώνει τα σενάρια συμφιλίωσης με τον Brooklyn

Με μια ανάρτηση γεμάτη συναισθηματικό συμβολισμό, ο Cruz φαίνεται να τείνει χείρα φιλίας στον αδελφό του, Brooklyn

Ο μικρότερος γιος της οικογένειας Beckham, Cruz, φαίνεται να κάνει τα πρώτα βήματα προς επαναπροσέγγιση με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Brooklyn, μετά από την έντονη οικογενειακή διαμάχη που είχε δει το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες.

Ο Cruz δημοσίευσε πρόσφατα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες του Brooklyn για πρώτη φορά μετά τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η οικογένεια είναι διχασμένη. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το τραγούδι του Billy Joel, «The River of Dreams», με στίχους που πολλοί θεώρησαν συμβολικούς και φορτισμένους συναισθηματικά.

«Ψάχνω για κάτι που μου έχει αφαιρεθεί από την ψυχή,

κάτι που δεν θα έχανα ποτέ,

κάτι που κάποιος μου έκλεψε.

Ελπίζω να μην μου πάρει όλη μου τη ζωή,

μέχρι να βρω αυτό που ψάχνω…».

Η επιλογή αυτών των στίχων θεωρείται από πολλούς ως έμμεση αναφορά στη ρήξη με τον Brooklyn και ταυτόχρονα ως προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών τους.

Εκτός από φωτογραφίες του αδελφού του, ο Cruz δημοσίευσε και μια φωτογραφία με τη μητέρα του, Victoria Beckham, στέλνοντας έτσι μήνυμα στήριξης προς το πρόσωπό της. Η Victoria έχει βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων σχετικά με την ένταση που φέρεται να προκάλεσε στον γάμο του Brooklyn με τη Nicola Peltz, και η κίνηση του Cruz φαίνεται να θέλει να δείξει ενότητα και σεβασμό προς εκείνη.

Η ανάρτηση αυτή φουντώνει τα σενάρια για ένα πιθανό ξαναβρίσκοντας τις ισορροπίες στην οικογένεια Beckham, με τον μικρότερο γιο να προσπαθεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να ενισχύσει τους οικογενειακούς δεσμούς.

