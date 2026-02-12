EVENTS 12.02.2026

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026. Φορέστε τις στολές σας και το πιο αστραφτερό σας χαμόγελο και ελάτε να ξεφαντώσουμε στο «Καρναβάλι του κόσμου»!
Απόκριες: Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 11:00, ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί τα παιδιά στη μεγαλύτερη αποκριάτικη γιορτή, στο Ζάππειο. Το καθιερωμένο ραντεβού τους με τη χαρά του αθηναϊκού καρναβαλιού πλησιάζει και οι μικροί μασκαράδες προετοιμάζονται να αναλάβουν δράση σκορπίζοντας το ρυθμό, το κέφι και τη ζωντάνια τους στο κέντρο της πόλης.

Ο προαύλιος χώρος του Ζαππείου μεταμορφώνεται στο σκηνικό της πιο πολύχρωμης υπαίθριας γιορτής «Το καρναβάλι του κόσμου» με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που συνδυάζουν το παιχνίδι, την παράδοση και την ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

Μουσική, χορός, ξυλοπόδαροι, καρναβαλικά παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές, κινέζικος δράκος, άφθονη σερπαντίνα και πολλές εκπλήξεις συνθέτουν το παζλ της φετινής γιορτής, την οποία θα «ντύσει» με τις μελωδίες της
η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.

Το «Καρναβάλι του κόσμου» έρχεται στην καρδιά της Αθήνας με πρωταγωνιστές  τους μικρούς μας φίλους, για να τους ταξιδέψει στην πιο μαγευτική αποκριάτικη περιπέτεια. Μη λείψεις κανείς!

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο: https://www.opanda.gr/images/DIGITAL_PROGRAM_APOKRIES_2026.pdf

Περισσότερες πληροφορίες: www.opanda.gr

* Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

