Fashion 12.02.2026

Αυτό είναι το micro-trend που θα σε κάνει να αγαπήσεις τα κρόσσια

krossia
Τα κρόσσια δεν είναι πια απλώς λεπτομέρεια, γίνονται το statement της σεζόν, μεταμορφώνοντας κάθε look σε haute couture εμπειρία
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα κρόσσια είχαν την τιμητική τους τα τελευταία χρόνια. Από τα τελειώματα σε φορέματα με κορσέδες μέχρι τις λεπτομέρειες σε ψάθινες τσάντες και τα boho σκουλαρίκια, η τάση είχε μια ανέμελη, φολκλόρ αισθητική. Ωστόσο, πλέον παρατηρείται μια αλλαγή. Η κίνηση, η ζωντάνια και η δυναμική παραμένουν, αλλά με πιο εκλεπτυσμένο και σοφιστικέ ύφος.

Τους τελευταίους μήνες, σε πασαρέλες, lookbooks και στους δρόμους κατά τη διάρκεια των fashion weeks, μια νέα προσέγγιση στα κρόσσια έχει κάνει την εμφάνισή της. Δεν πρόκειται για τα χαλαρές, φεστιβαλικές τρέσες που ξέραμε, αλλά για μακριά, προσεκτικά τοποθετημένα strands. Μεταξωτές κλωστές που χαϊδεύουν τις μανσέτες των tailored παλτών, λεπτές γραμμές που αγκαλιάζουν τα τελειώματα των bias-cut φούστες και γυαλιστερές κορδέλες που κρέμονται από σατέν φουλάρια σαν κομψά σημεία στίξης. Το αποτέλεσμα δεν είναι πια «ελεύθερο πνεύμα σε διακοπές», αλλά περισσότερο «συλλέκτης τέχνης με ημερολόγιο γεμάτο εκθέσεις».

krossia
https://www.instagram.com/thepouf/

Διάβασε επίσης: Maison Margiela: O οίκος φέρνει για πρώτα φορά στο φως τα αρχεία του

Αυτού του είδιους τα κρόσσια δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα κομμάτια. Ένα κλασικό μαύρο φόρεμα αποκτά αμέσως κομψότητα με ένα μεταξωτό fringe φουλάρι, ενώ ένα ουδέτερο παλτό συνδυασμένο με φουλάρι στο λαιμό και ένα μαύρο pillbox καπέλο προσθέτει αμέσως στιλ και εκλεπτυσμένη αύρα. Το fringe στα παλτά ή τα πόντσο γίνεται το επίκεντρο της εμφάνισης, αφήνοντας τα υπόλοιπα κομμάτια να παραμείνουν απλά και streamlined. Τα top με fringe, όπως halter-neck ή cropped, δίνουν πολυτέλεια ακόμα και σε μια minimal φούστα, ενώ το silk fringe φουλάρι μπορεί να δένεται γύρω από τη μέση για subtle cinching, προσφέροντας ολοκληρωμένο monochrome αποτέλεσμα όταν συνδυάζεται με παλτό ή φούστα στο ίδιο χρώμα.

krossia
https://www.instagram.com/christietyler/

Η τάση αυτή φέτος αποδεικνύει ότι η κίνηση και η λεπτομέρεια μπορούν να είναι τόσο παιχνιδιάρικες όσο και εκλεπτυσμένες. Από τις πασαρέλες του Παρισιού μέχρι τις καθημερινές εμφανίσεις στους δρόμους των μεγαλουπόλεων, τα κομμάτια με κρόσσια είναι το νέο must-have για όσους θέλουν να προσθέσουν δυναμισμό και κομψότητα στο στιλ τους, αποδεικνύοντας ότι η πολυτέλεια και η κίνηση μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Διάβασε επίσης: Αυτά τα 5 outfits για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα σε κάνουν να ερωτευτείς

