Γιώργος Λιάγκας: Η ανακοίνωση για την νέα προσθήκη στο Πρωινό του ΑΝΤ1

Ο Γιώργος Λιάγκας ανακοίνωσε στον αέρα του «Πρωινού» μια νέα συνεργασία που ξεκινά από τη Δευτέρα, κάνοντας λόγο για μια δυνατή προσθήκη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια ανακοίνωση που προκάλεσε έκπληξη στον αέρα του «Πρωινού» την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, αιφνιδιάζοντας τους συνεργάτες του αλλά και τους τηλεθεατές.

Λίγο πριν η εκπομπή περάσει σε διαφημιστικό διάλειμμα, ο παρουσιαστής πήρε τον λόγο και αποκάλυψε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα πρόκειται να προστεθεί ένα νέο πρόσωπο στην ομάδα. Ωστόσο, δεν θέλησε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του συνεργάτη ή τον ρόλο που θα έχει στην εκπομπή, κρατώντας το στοιχείο της έκπληξης.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια δυνατή προσθήκη, η οποία δεν θα βρίσκεται στο πάνελ μαζί με τους υπόλοιπους, αλλά θα συμμετέχει με διαφορετικό τρόπο. Τόνισε μάλιστα ότι είναι ένας άνθρωπος που εκτιμά ιδιαίτερα, παρότι, όπως είπε, συχνά βρίσκονται σε αντίθετες απόψεις. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε πως πρόκειται για μια προσωπικότητα της οποίας η γνώμη έχει βαρύτητα και αξία.

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας μετά από ατύχημα με το αμάξι του

Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη νέα αυτή συνεργασία, σημειώνοντας ότι είναι πολύ χαρούμενος που ξεκινά από τη Δευτέρα και ότι θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη για την εκπομπή. Το μόνο που μένει πλέον είναι να αποκαλυφθεί το πρόσωπο που θα ενταχθεί στο «Πρωινό» και ο ρόλος που θα έχει στην καθημερινή ροή της εκπομπής.

