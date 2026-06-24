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Diamadakia 24.06.2026

Διαmadάκια: Η Gen Z απέναντι στο «κυνήγι» του τέλειου σπιτιού!

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Η Σοφία-Θεοδώρα Γυλτίζη βγαίνει στους δρόμους και ρωτά τη Gen Z για ενοίκια, συγκατοίκηση και τα απόλυτα housing red flags
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Gen Z αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση σπιτιού στην Αθήνα λόγω υψηλών τιμών.
  • Οι νέοι διχάζονται μεταξύ κέντρου πόλης και μεγαλύτερων σπιτιών σε απομακρυσμένες περιοχές.
  • Επισημαίνονται "red flags" σε ακατάλληλα σπίτια με εξωφρενικές τιμές ενοικίασης.
  • Η συγκατοίκηση παρουσιάζει προκλήσεις, με την καθαριότητα να είναι κύρια πηγή διαφωνιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής «Διαmadάκια», η Σοφία-Θεοδώρα Γυλτίζη βγαίνει στους δρόμους και συναντά περαστικούς για να συζητήσει ένα από τα πιο καυτά θέματα που απασχολούν σήμερα κάθε νέο: τη στέγαση. Με την υποστήριξη του What’s Up, η εκπομπή εξερευνά τον λαβύρινθο της αναζήτησης σπιτιού και το όνειρο της πρώτης μετακόμισης στην Αθήνα, εκεί όπου η Gen Z καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις παράλογες τιμές της αγοράς και την ανάγκη για έναν δικό της, αξιοπρεπή χώρο.

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Η συζήτηση για τα σπίτια άναψε για τα καλά, με τους περαστικούς να διχάζονται ανάμεσα στο δίλημμα της τοποθεσίας και του μεγέθους. Ενώ πολλοί ορκίζονται στη στρατηγική σημασία του κέντρου και την ευκολία της προσβασιμότητας, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ονειρεύονται την απομόνωση και την άνεση ενός μεγάλου σπιτιού, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ζουν… στο δάσος του Δρακουμέλ. Η Σοφία-Θεοδώρα κατέγραψε τα «red flags» που επισήμαναν οι ερωτηθέντες, όπου τα ακατάλληλα σπίτια χαρακτηρίζονται συχνά ως «αχούρια» που νοικιάζονται σε τιμές που αγγίζουν τον Θεό, ενώ δεν έλειψαν και οι αστείες αλλά σοκαριστικές μαρτυρίες για αγγελίες που ζητούσαν από τους ενοικιαστές να φέρουν μέχρι και… τη δική τους εξώπορτα.

Διαmadάκια: Γελοίες δικαιολογίες που έχουμε πει!

Αν η εύρεση σπιτιού είναι δύσκολη, η συγκατοίκηση αποδείχθηκε για τους περαστικούς μια εντελώς άλλη πίστα. Οι αφορμές για τσακωμούς είναι αμέτρητες και εντελώς απρόβλεπτες, ξεκινώντας από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα που φέρνει κουνούπια και κρύο, μέχρι τη σκληρή «μάχη» για το ποιος θα προλάβει τον καθρέφτη του μπάνιου για το πρωινό makeup. Η καθαριότητα παραμένει το νούμερο ένα σημείο τριβής, με πολλούς να δηλώνουν πως η ανοχή τους στις εκκρεμότητες είναι μηδενική.

Τελικά, η αναζήτηση σπιτιού για τη Gen Z το 2026 μοιάζει περισσότερο με dating app. Κάνεις αμέτρητα scrolls, ψάχνεις το «τέλειο match» και ελπίζεις να μη φας ghosting από τον ιδιοκτήτη. Το σίγουρο είναι ότι, παρά τις δυσκολίες και τις παράλογες απαιτήσεις της αγοράς, η αναζήτηση για τον δικό μας χώρο παραμένει μια από τις πιο καθοριστικές εμπειρίες της νεότητας. Εσείς τι θα διαλέγατε; Ένα μικρό κουτί στο κέντρο της δράσης ή ένα παλάτι στην άκρη της πόλης;

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diamadakia Gen Z
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