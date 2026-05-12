Mad TV News 12.05.2026

Ακύλας και Μαρίνα Σάττι; Τα Διαmadάκια κάνουν το απόλυτο Eurovision casting στους δρόμους

Τα Διαmadάκια βγαίνουν στους δρόμους και το κοινό προτείνει από τσαρούχια μέχρι collab με Μαρίνα Σάττι για το act του Ακύλα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το countdown για τη Eurovision έφτασε επιτέλους στο μηδέν και η εκπομπή Διαmadάκια δεν θα μπορούσε να λείπει από τον παλμό της πόλης. Με τον τελικό να βρίσκεται προ των πυλών και την Ελλάδα να ρίχνεται στη μάχη με τον Ακύλα, το μικρόφωνο βγήκε στον δρόμο για να αλιεύσει τα πιο αυθεντικά, άκυρα και επικά vibes των fans. Η ερώτηση της ημέρας ήταν απλή αλλά ιντριγκαδόρικη: Τι θα πρόσθετε το κοινό στο ελληνικό act για να το κάνει πραγματικά αξέχαστο; Οι απαντήσεις κυμάνθηκαν από το εντυπωσιακό μέχρι το εντελώς σουρεαλιστικό, με τις φωτιές και τα μπαλόνια να ανταγωνίζονται την παραδοσιακή φουστανέλα, αποδεικνύοντας ότι ο Έλληνας θέλει το «κάτι παραπάνω» στη σκηνή της Ευρώπης.

Η φαντασία του κόσμου όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι προτάσεις για το απόλυτο ελληνικό στοιχείο που θα έπρεπε να συνοδεύει τον Ακύλα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Από τα τσαρούχια με τις φούντες και το τσιφτετέλι, μέχρι τον εθνικό μας φραπέ και τον αρχαιοελληνικό έρωτα με φόντο τις Καρυάτιδες, το κοινό έδωσε το δικό του στίγμα για το πώς ορίζεται το «Greek element» το 2026. Παράλληλα, τα σενάρια για συνεργασίες πήραν φωτιά, με τη Μαρίνα Σάττι να αναδεικνύεται η απόλυτη αγαπημένη για ένα μελλοντικό collab, ενώ η Δέσποινα Βανδή και η Έλενα Παπαρίζου παρέμειναν ψηλά στις προτιμήσεις των Eurofans.

Όσο για το φλέγον ζήτημα των προγνωστικών; Η αισιοδοξία χτύπησε κόκκινο. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχήματα μας δίνουν αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση, ο κόσμος στους δρόμους δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από την κορυφή ή έστω μια σίγουρη θέση στην πρώτη πεντάδα. Με το σύνθημα «να μείνουμε δεύτεροι και να βγούμε πρώτοι» να δίνει τον τόνο, η αυτοπεποίθηση για το αποτέλεσμα είναι διάχυτη. Το επεισόδιο έκλεισε με την υπόσχεση για άφθονα memes και ένα δυνατό συρτάκι που θα θυμίσει σε όλους τι σημαίνει ελληνικό κέφι. Καλή επιτυχία στον Ακύλα και ετοιμαστείτε, γιατί η φετινή Eurovision αναμένεται συγκλονιστική!

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Eurovision 2026: Αλλαγή τελευταίας στιγμής για τις θέσεις εμφάνισης Ιταλίας και Γερμανίας

