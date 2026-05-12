Eurovision 2026: Αλλαγή τελευταίας στιγμής για τις θέσεις εμφάνισης Ιταλίας και Γερμανίας

Νέα δεδομένα λίγο πριν τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision Song Contest 2026, με αλλαγή στη σειρά εμφάνισης της Ιταλίας και της Γερμανίας

Λίγο πριν ξεκινήσει ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2026, έγινε γνωστό πως υπήρξε αιφνιδιαστική τροποποίηση στη σειρά εμφάνισης δύο χωρών της λεγόμενης «Big 5», της Ιταλίας και της Γερμανίας. Την αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης μέσα από την εκπομπή «Eurovision Night», εξηγώντας ότι η αλλαγή αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή και προκάλεσε αναστάτωση στην παραγωγή, καθώς οι υπεύθυνοι χρειάστηκε να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το ζήτημα σχετίζεται με τεχνικούς λόγους που επηρέασαν συγκεκριμένα σημεία της ροής του σόου, εκεί όπου παρεμβάλλονται οι εμφανίσεις των χωρών της «Big 5». Για τον λόγο αυτό, μόνο η Ιταλία και η Γερμανία μπορούσαν να μετακινηθούν χωρίς να αλλάξει ολόκληρο το πρόγραμμα του ημιτελικού.

Eurovision 2026: Η γενική τελική πρόβα λίγο πριν τον Α’ ημιτελικό

«Ήταν κάτι που προέκυψε ξαφνικά και χρειάστηκε να μπούμε άμεσα σε διαδικασία προσαρμογής. Έγινε μία αλλαγή στη ροή εξαιτίας τεχνικού ζητήματος, καθώς στα συγκεκριμένα σημεία υπήρχε προγραμματισμένη εμφάνιση του παρουσιαστή. Επειδή εκεί εντάσσονται οι συμμετοχές της «Big 5», μόνο η Ιταλία και η Γερμανία μπορούσαν να αλλάξουν θέση χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιπες χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε επίσης πως «Η Ιταλία αρχικά επρόκειτο να εμφανιστεί μετά τη Γεωργία, όμως τελικά θα τραγουδήσει μετά την Πορτογαλία. Αντίστοιχα, η Γερμανία ήταν προγραμματισμένο να ακολουθήσει το Ισραήλ, αλλά πλέον θα εμφανιστεί μετά το Βέλγιο». Την Ιταλία εκπροσωπεί φέτος ο Sal Da Vinci, με τη συμμετοχή της χώρας να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες του φετινού διαγωνισμού.

