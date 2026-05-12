Γιώργος Καπουτζίδης – Μαρία Κοζάκου: «Αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Akyla δεν έχει ξαναγίνει»

Όσα ειπώθηκαν στο Eurovision breakfast στη Βιέννη,στη συνάντηση με δημοσιογράφους και eurofans
Μια πολύ ευχάριστη και χαλαρή κουβέντα με δημοσιογράφους, λίγες μόλις ώρες πριν από τη διεξαγωγή του αποψινού Α’ Ημιτελικού, είχαν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης κατά τη διάρκεια ενός ξεχωριστού Eurovision breakfast, στο πιο ιστορικό café της Βιέννης.

Οι δύο Έλληνες σχολιαστές μίλησαν για τις εντυπώσεις που έχουν αποκομίσει έως τώρα από τη φετινή διοργάνωση, απάντησαν σε ερωτήσεις, ενώ έσβησαν και τα κεράκια μιας τούρτας- έκπληξη για τα δέκα χρόνια κοινής παρουσίας τους στον σχολιασμό του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού.

Τόσο η Μαρία Κοζάκου όσο και ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφεραν ότι το κλίμα είναι ενθουσιώδες και τα προγνωστικά ιδιαίτερα υψηλά για την ελληνική συμμετοχή, καθώς, όπως είπαν, αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Akyla δεν έχει ξανασυμβεί. Παράλληλα, τόνισαν πως η πορεία του Akyla αποτελεί ήδη μια μεγάλη νίκη, καθώς ταυτίζεται με τα όνειρα ενός νέου καλλιτέχνη που γίνονται πραγματικότητα.

Όπως εξήγησαν, αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος της Eurovision, αλλά και της ΕΡΤ, η οποία φέτος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με τη διοργάνωση τριών βραδιών, των δύο Ημιτελικών και του Εθνικού Τελικού, ανοίγοντας την πόρτα σε νέους ανθρώπους και δημιουργούς. Το «Sing for Greece» συγκέντρωσε πολλά αιτήματα συμμετοχής, ενώ ο ελληνικός Τελικός που μεταδόθηκε και από την EBU, συζητήθηκε έντονα στο εξωτερικό.

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι ερωτήσεις για την επόμενη ημέρα μετά τη διεξαγωγή του Τελικού.

Οι δύο Έλληνες σχολιαστές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους, υποστηρίζοντας ότι, ανεξάρτητα από τη θέση που θα κατακτήσει ο Akylas, πρέπει να γιορτάσουμε το γεγονός πως το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από το τραγούδι του το παρακολούθησαν 170 εκατομμύρια άνθρωποι. «Πρέπει να είμαστε στο πλάι του Akyla και του Φωκά, που έδωσε κίνηση και εικόνα στον κόσμο που ονειρεύτηκε ο εκπρόσωπός μας» κατέληξαν.

