BTS στο Μεξικό: 50.000 fans αποθέωσαν το φαινόμενο της K-Pop

Ένα τεράστιο μουσικό γεγονός σημειώθηκε στο Μεξικό, όταν οι BTS προκαλέσαν πραγματικό πανζουρλισμό στην καρδιά της Πόλης του Μεξικού. Περισσότεροι από 50.000 θαυμαστές είχαν συγκεντρωθεί στο ιστορικό Ζόκαλο για να δουν από κοντά το παγκόσμιο K-Pop συγκρότημα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που είχε χαρακτηριστεί εκρηκτική και πρωτόγνωρη. Το γεγονός τράβηξε το ενδιαφέρον όχι μόνο των fans, αλλά και της πολιτικής σκηνής της χώρας, καθώς στο σημείο είχε δώσει το «παρών» και η πρόεδρος του Μεξικού, σε μια κίνηση που είχε σχολιαστεί έντονα διεθνώς.

Οι BTS συνάντησαν την πρόεδρο του Μεξικού Claudia Sheinbaum, πριν εμφανιστούν στο μπαλκόνι του Εθνικού Παλατιού στο Ζόκαλο. Από εκεί είχαν χαιρετήσει το τεράστιο πλήθος που είχε γεμίσει την πλατεία, δημιουργώντας εικόνες που είχαν γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Η πρόεδρος καλωσόρισε το συγκρότημα, τονίζοντας ότι η μουσική τους μεταφέρει μηνύματα ειρήνης, ενότητας και θετικής ενέργειας, στοιχεία που είχαν ξεχωρίσει στη δημόσια τοποθέτησή της.

Con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz… pic.twitter.com/CS0dTOYqJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

Οι τρεις μεγάλες συναυλίες

Το συγκρότημα προγραμμάτισε τρεις μεγάλες συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού, στις 7, 9 και 10 Μαΐου, με τη ζήτηση να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Πάνω από 135.000 εισιτήρια είχαν εξαντληθεί μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, επιβεβαιώνοντας τη τεράστια απήχηση του συγκροτήματος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι συναυλίες αυτές είχαν αναμενόμενο οικονομικό όφελος περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την πόλη, αποδεικνύοντας τη δύναμη του K-Pop σε παγκόσμιο επίπεδο.

Some 50,000 fans of BTS welcome the South Korean group at Mexico’s Zocalo, a day before the first of three concerts in the country. The members of the group wave to their fans from the main balcony of the presidential palace after a meeting with President Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/VVaHMHbfdu — AFP News Agency (@AFP) May 7, 2026

Κατά την εμφάνισή τους στο Ζόκαλο, τα μέλη του συγκροτήματος απευθύθηκανστο κοινό με έντονο συναίσθημα. Ένα από τα μέλη, ο Kim Nam-joon (RM), μίλησε στα ισπανικά λέγοντας: «Σας αγαπώ, σας λατρεύω. Ευχαριστώ πολύ!», προκαλώντας αποθέωση από το πλήθος.

Οι εικόνες από τη στιγμή εκείνη είχαν ταξιδέψει γρήγορα στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Η επίσκεψη των BTS στο Μεξικό έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα K-Pop γεγονότα παγκοσμίως, με εικόνες χιλιάδων fans, πολιτική παρουσία και τεράστια οικονομική επίδραση. Το Ζόκαλο είχε μετατραπεί σε μια γιγαντιαία μουσική γιορτή που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής συναυλίας.

Η δυναμική του συγκροτήματος αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά παγκόσμια, ενώ η σχέση τους με το κοινό της Λατινικής Αμερικής ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο. Το συγκεκριμένο γεγονός είχε επιβεβαιώσει πως οι BTS δεν είναι απλώς ένα μουσικό συγκρότημα, αλλά ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο που ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους.

