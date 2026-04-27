Μουσική 27.04.2026

Σκάνδαλο στην κορυφή της K-pop: Ο Bang Si-hyuk και οι κατηγορίες που ταράζουν την Hybe και τους BTS

Τα μέλη των BTS ποζάρουν μαζί, αποκαλύπτοντας τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική.
Ο δημιουργός των BTS βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για οικονομικές πρακτικές που φέρεται να έγιναν πριν την είσοδο της HYBE στο χρηματιστήριο
Mad.gr

Η υπόθεση που αφορά τον Bang Si-hyuk, τον άνθρωπο πίσω από την παγκόσμια επιτυχία των BTS, έχει προκαλέσει έντονη αναταραχή στη διεθνή μουσική βιομηχανία. Ο ιδρυτής της HYBE βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών κατηγοριών για δόλια διαπραγμάτευση πριν την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο το 2019, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι αποκόμισε κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα μέλη των BTS ποζάρουν με κοστούμια για την προώθηση του νέου τους τραγουδιού Swim.
www.instagram.com/bighit.music

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Bang Si-hyuk φέρεται να παραπλάνησε επενδυτές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την είσοδο της HYBE στο χρηματιστήριο. Παρότι ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε εφόδους, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο Jin των BTS αποκαλύπτει την πιο ροκ πλευρά του και τη σχέση του με τους Coldplay

Το ενδεχόμενο ποινών είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς σε περίπτωση επιβεβαίωσης των κατηγοριών, αντιμετωπίζει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Την ίδια στιγμή που η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, η HYBE συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, με μία τεράστια παγκόσμια περιοδεία των BTS που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα.

Το παράδοξο είναι έντονο: από τη μία πλευρά, μια εταιρεία που κυριαρχεί στη διεθνή μουσική σκηνή, και από την άλλη, ο ιδρυτής της που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τη Νότια Κορέα ή την HYBE, αφορά ολόκληρη τη βιομηχανία της K-pop, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό και οικονομικό φαινόμενο.

Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την προσωπική πορεία του Bang Si-hyuk, αλλά και το μέλλον μιας από τις πιο ισχυρές μουσικές εταιρείες στον κόσμο. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και οι κατηγορίες παραμένουν υπό εξέταση, η μουσική βιομηχανία παρακολουθεί με προσοχή κάθε νέα εξέλιξη.

Η απόλυτη λίστα του Billboard Global 200: Τα top 10 που δεν πρέπει να χάσεις

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στο GNTM

Επόμενο
Νέο άλμπουμ για τους Rolling Stones; – Οι πρώτες ενδείξεις και η νέα καμπάνια με τους Cockroaches

Δες επίσης

Dua Lipa: Δεν πρόλαβε να τελειώσει tour και μπήκε ξανά στο στούντιο
Μουσικά Νέα

Από το «Blinding Lights» στην κορυφή: Ο The Weeknd γράφει ιστορία στο Spotify
Μουσικά Νέα

Νέο άλμπουμ για τους Rolling Stones; – Οι πρώτες ενδείξεις και η νέα καμπάνια με τους Cockroaches
Μουσικά Νέα

Music Alert! Ο Akylas έρχεται στην Αθήνα στις 30/06 με την μεγαλύτερη συναυλία του
Μουσικά Νέα

Το «ευχαριστώ» της Beyoncé στις Destiny’s Child και ο φόρος τιμής στο «Survivor»
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η Γεωργία Νταγάκη που «έκλεψε» τον Τελικό Κυπέλλου πριν καν ξεκινήσει
Μουσικά Νέα

Ticketmaster: Δεύτερη ευκαιρία για φθηνά εισιτήρια στους fans του Harry Styles
Μουσικά Νέα

«ΕΤΟΙΜΟΙ; καλοκαίρι 2026»: Η Μαρίνα Σπανού ανεβάζει το πιο καλοκαιρινό teaser
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: «Σαρώνει» το Αιγαίο στο Spotify από την πρώτη μέρα
Μουσικά Νέα

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Β. Ταλαμάγκας στο “Π”: Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

