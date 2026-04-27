Σκάνδαλο στην κορυφή της K-pop: Ο Bang Si-hyuk και οι κατηγορίες που ταράζουν την Hybe και τους BTS

Ο δημιουργός των BTS βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για οικονομικές πρακτικές που φέρεται να έγιναν πριν την είσοδο της HYBE στο χρηματιστήριο

Η υπόθεση που αφορά τον Bang Si-hyuk, τον άνθρωπο πίσω από την παγκόσμια επιτυχία των BTS, έχει προκαλέσει έντονη αναταραχή στη διεθνή μουσική βιομηχανία. Ο ιδρυτής της HYBE βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών κατηγοριών για δόλια διαπραγμάτευση πριν την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο το 2019, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι αποκόμισε κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Bang Si-hyuk φέρεται να παραπλάνησε επενδυτές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την είσοδο της HYBE στο χρηματιστήριο. Παρότι ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε εφόδους, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Το ενδεχόμενο ποινών είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς σε περίπτωση επιβεβαίωσης των κατηγοριών, αντιμετωπίζει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Την ίδια στιγμή που η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, η HYBE συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, με μία τεράστια παγκόσμια περιοδεία των BTS που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα.

Το παράδοξο είναι έντονο: από τη μία πλευρά, μια εταιρεία που κυριαρχεί στη διεθνή μουσική σκηνή, και από την άλλη, ο ιδρυτής της που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τη Νότια Κορέα ή την HYBE, αφορά ολόκληρη τη βιομηχανία της K-pop, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό και οικονομικό φαινόμενο.

Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την προσωπική πορεία του Bang Si-hyuk, αλλά και το μέλλον μιας από τις πιο ισχυρές μουσικές εταιρείες στον κόσμο. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και οι κατηγορίες παραμένουν υπό εξέταση, η μουσική βιομηχανία παρακολουθεί με προσοχή κάθε νέα εξέλιξη.

