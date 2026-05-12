«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Sienna Miller για το τρίτο της παιδί

Οι τρυφερές δηλώσεις της Sienna Miller φέρνουν στο φως μια πιο ανθρώπινη πλευρά της μητρότητας και της καθημερινότητας με τρία παιδιά

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Sienna Miller, όπως αποκάλυψε η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της, μιλώντας για τη νέα προσθήκη στην οικογένειά της και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν σε αυτή τη φάση της ζωής της. Η ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της στο ET, περιγράφοντας μια περίοδο γεμάτη αλλαγές, συγκίνηση αλλά και έντονη καθημερινότητα.

Η Sienna Miller υποδέχτηκε το μωρό της με τον σύντροφό της Oli Green, με τον οποίο έχει ήδη ένα παιδί 2 ετών. Το φύλο και το όνομα του νεογέννητου δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, καθώς το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή.

Όπως δήλωσε η ίδια: «Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο». Παράλληλα πρόσθεσε: «Είμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ ευλογημένη», δείχνοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για τη διεύρυνση της οικογένειάς της. Η ηθοποιός είναι επίσης μητέρα της 13χρονης Marlowe, την οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφό της Tom Sturridge, γεγονός που σημαίνει ότι πλέον μεγαλώνει μια πολυμελή οικογένεια με διαφορετικές ηλικίες και ανάγκες.

Με απόλυτη ειλικρίνεια, η Sienna Miller παραδέχτηκε ότι η καθημερινότητα με τρία παιδιά είναι απαιτητική, λέγοντας ότι «προσπαθώ να δημιουργώ ενθουσιασμό», ενώ χαρακτήρισε τη συνολική εμπειρία της μητρότητας «εξαιρετική».

