Mad Events 12.05.2026

«Φαινόμενο» η Δέσποινα Βανδή στα MAD VMA 2025 – Η εμφάνιση που έκανε το κοινό να παραμιλά

Η live πρεμιέρα του «Φαινόμενο» στα Mad VMA 2025 συνδυάστηκε με μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της Δέσποινας Βανδή των τελευταίων χρόνων
Πόπη Βασιλείου

Τα Mad Video Music Awards 2025 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 16 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου – Tae Kwon Do και για ακόμη μία χρονιά συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Εντυπωσιακά acts, μεγάλες συνεργασίες, δυνατές live εμφανίσεις και στιγμές που έγιναν αμέσως viral στα social media συνέθεσαν τη φετινή βραδιά, η οποία επιβεβαίωσε ξανά γιατί τα MAD VMA θεωρούνται ο πιο πολυσυζητημένος μουσικός θεσμός της χώρας.

Η Ελένη Φουρέιρα ανεβαίνει στη σκηνή των Mad VMA 2025 από τη ΔΕΗ, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.
Δέσποινα Βανδή αποκλειστικά στο Mad.gr Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν, μία από τις παρουσίες που τράβηξαν περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν εκείνη της Δέσποινα Βανδή. Η αγαπημένη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή παρουσιάζοντας για πρώτη φορά live το νέο της τραγούδι με τίτλο «Φαινόμενο», σε μια εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα τόσο μέσα στο στάδιο όσο και στο διαδίκτυο.

Αν παρακολουθείς την πορεία της Δέσποινας Βανδή όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις καλά ότι κάθε της εμφάνιση έχει τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα. Παρότι μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες επιτυχημένης παρουσίας στη μουσική βιομηχανία, συνεχίζει να βρίσκει τρόπους να ανανεώνεται και να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Στη σκηνή των Mad VMA 2025 εμφανίστηκε δυναμική, απόλυτα συγκεντρωμένη και με μία σκηνική αυτοπεποίθηση που έδειχνε πως απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο της performance. Το «Φαινόμενο» παρουσιάστηκε μέσα από ένα act που συνδύαζε μοντέρνα αισθητική, έντονο φωτισμό και μια πιο ώριμη αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακή σκηνική εικόνα.

Αυτό που σχολιάστηκε ιδιαίτερα ήταν η φωνητική της παρουσία. Η Δέσποινα Βανδή παρέμεινε σταθερή και εκφραστική καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης, δίνοντας έμφαση περισσότερο στο συναίσθημα και στην επικοινωνία με το κοινό παρά στις υπερβολές. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα που κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού από την αρχή μέχρι το τέλος του τραγουδιού.

Η βραδιά όμως δεν ολοκληρώθηκε μόνο με τη live πρεμιέρα του «Φαινόμενο». Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε και ανάμεσα στους νικητές των Mad VMA 2025, καθώς μαζί με τον Mente Fuerte κέρδισαν το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς Airplay» για τη μεγάλη επιτυχία τους «Πανσέληνος».

Mad Video Muisc Awards mad vma 2025 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Sienna Miller για το τρίτο της παιδί

«Και Εις Ανώτερα»: Ο Γιώργος Κακοσαίος σε ένα προσωπικό visual story

Eurovision 2026: Η γενική τελική πρόβα λίγο πριν τον Α' ημιτελικό

«Να Μ' Αγαπάς»: Το νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή θα γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit

«Και Εις Ανώτερα»: Ο Γιώργος Κακοσαίος σε ένα προσωπικό visual story

BTS στο Μεξικό: 50.000 fans αποθέωσαν το φαινόμενο της K-Pop

Γιώργος Καπουτζίδης – Μαρία Κοζάκου: «Αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Akyla δεν έχει ξαναγίνει»

Eurovision 2026: Δύο «Ακύλες» στη σκηνή – Το σκηνικό εύρημα του Φωκά Ευαγγελινού

Ώπα! Festival powered by ΔΕΗ

Οι Σέρρες στο πλευρό του Akyla – Τι ετοιμάζει η πόλη για την προβολή της Eurovision

Κυκλοφόρησε η κασέτα του Μελωδία 99,2 για τον Μίκη Θεοδωράκη με τους Νατάσσα Μποφίλιου και Θέμη Καραμουρατίδη

