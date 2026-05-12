«Και Εις Ανώτερα»: Ο Γιώργος Κακοσαίος σε ένα προσωπικό visual story

Ο Γιώργος Κακοσαίος παρουσιάζει το νέο του music video για το single «Και Εις Ανώτερα», δίνοντας μία πιο προσωπική διάσταση στο τραγούδι που ήδη έχει αγαπηθεί.

Το visual story λειτουργεί ως ένα οπτικό αφήγημα που ακολουθεί τον καλλιτέχνη σε μία ημέρα από την καθημερινότητά του. Μέσα από ρεαλιστικές στιγμές και αυθόρμητες εικόνες, αποτυπώνεται μία πιο άμεση και ανεπιτήδευτη πλευρά του, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γίνουμε μέρος της καθημερινότητάς του!

Τη σκηνοθεσία και την κινηματογράφηση υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Κακοσαίος μαζί με φίλους του, στοιχείο που ενισχύει τον αυθεντικό και προσωπικό χαρακτήρα του visual story.

Το «Και Εις Ανώτερα» είναι σε μουσική του Χάρη Βαρθακούρη και στίχους του Νίκου Ρωμανού και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

