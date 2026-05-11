Μουσικά Νέα 11.05.2026

«Ντέρτι»: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επιστρέφει με το απόλυτο pop single

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επιστρέφει με το «Ντέρτι», ένα urban - παραδοσιακό τραγούδι και video γεμάτο ανατροπές
Ειρήνη Στόφυλα

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επιστρέφει πιο ανανεωμένη και δημιουργική από ποτέ, συνεχίζοντας την πορεία της ως μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής digital σκηνής. Η super viral «γοργόνα του TikTok» και «Γκουρού του έρωτα», που έχει ήδη καταφέρει να μαγέψει χιλιάδες χρήστες με τη φωνή της αλλά και τη χαρισματική online προσωπικότητά της, κάνει ακόμη ένα βήμα στη δισκογραφία της. Μετά την επιτυχία που σημείωσε το προηγούμενο single της, «Πες και θα ’ρθω», επανέρχεται δυναμικά με το νέο της κομμάτι «Ντέρτι», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Records και ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα.

Το «Ντέρτι» αποτελεί έναν ευφάνταστο συνδυασμό μοντέρνων urban ήχων και παραδοσιακών ελληνικών στοιχείων, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή. Οι στίχοι, που κρύβουν χιούμορ αλλά και έντονη προσωπικότητα, κουμπώνουν τέλεια με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο και την καλλιτεχνική αισθητική της Χρυσηίδας, κάνοντας το τραγούδι να ακούγεται διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το video που συνοδεύει το τραγούδι στο YouTube. Πρόκειται για μία παραγωγή γεμάτη ανατροπές και παιχνιδιάρικη διάθεση, όπου η Χρυσηίδα εμφανίζεται ντυμένη νύφη, αποδίδοντας φόρο τιμής στα ελληνικά έθιμα του γάμου. Κι ενώ όλα δείχνουν πως η τελετή θα κυλήσει όπως αναμένεται, η ιστορία παίρνει ξαφνικά μια ανατρεπτική τροπή, αφήνοντας άφωνους γαμπρό, παπά και καλεσμένους έξω από την εκκλησία.

Στο video κάνουν guest εμφανίσεις η Konnie Metaxa, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ο Βασίλης Φορτούνης και ο Γιάννης Κατινάκης, χαρίζοντας επιπλέον χρώμα και χιούμορ στο concept. Τη σκηνοθεσία έχει επιμεληθεί ο Nerom, ο οποίος υπογράφει και τη μουσική και τους στίχους, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη δημιουργική ταυτότητα στο project.

Με το «Ντέρτι», η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως ξέρει να εξελίσσεται, να εκπλήσσει και να παραμένει απόλυτα συνεπής στο προσωπικό της ύφος, ένα μείγμα αυθεντικότητας, χιουμοριστικής διάθεσης και σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το νέο της βήμα αναμένεται να αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό που την ακολουθεί πιστά σε TikTok και YouTube και να προσελκύσει ακόμη περισσότερους fans που αναζητούν μουσική με χαρακτήρα και ευρηματικότητα.

