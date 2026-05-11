«Φωτιά στη Νύχτα»: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο pop single

Μια από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές της ελληνικής δισκογραφίας είναι γεγονός, καθώς ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον στιχουργό Νίκο Μωραΐτη, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο single «Φωτιά στη Νύχτα». Ένα τραγούδι που φέρει τη σφραγίδα δύο δημιουργών οι οποίοι έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και υπόσχονται να δημιουργήσουν και πάλι ένα μουσικό γεγονός.

Το «Φωτιά στη Νύχτα» περιγράφεται ως μια modern disco πρόταση με έντονα στοιχεία από τα 80s: λαμπερός ήχος, δυναμικός ρυθμός και μια pop-dance αισθητική που έρχεται να ανανεώσει τη δισκογραφική παρουσία του αγαπημένου καλλιτέχνη. Όλα δείχνουν ότι ο Χατζηγιάννης επιχειρεί μια απρόσμενη, ανατρεπτική στροφή προς έναν πιο up-tempo και καλοκαιρινό ήχο.

Πρόκεται για ένα τραγούδι που θα ξεχωρίσει τόσο για την παραγωγή του όσο και για την ιδιαίτερη χημεία των δύο δημιουργών. Η συνεργασία τους έχει συνδεθεί με πολυαγαπημένες επιτυχίες, γι’ αυτό και το κοινό αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη νέα μουσική πρόταση.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το «Φωτιά στη Νύχτα» έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες και όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα singles της χρονιάς.

