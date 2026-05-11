«ORIGAMI!»: Η εκρηκτική επιστροφή της Kesha με ένα single που μιλά για ελευθερία

Όταν ακούς ότι μια καλλιτέχνιδα όπως η Kesha επιστρέφει με νέο single, ξέρεις ήδη πως κάτι έντονο, τολμηρό και απόλυτα προσωπικό πρόκειται να συμβεί. Και το «ORIGAMI!» δεν αποτελεί εξαίρεση. Με αυτό το τραγούδι, η Kesha δεν επιστρέφει απλώς στη μουσική σκηνή, αλλά επανατοποθετεί τον εαυτό της μέσα σε μια νέα εποχή γεμάτη ελευθερία, αυτοαποδοχή και δημιουργική δύναμη, λίγο πριν από την έναρξη της «Freedom Tour».

Το νέο single κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου 2026 και σηματοδοτεί την πρώτη της επίσημη μουσική επιστροφή μετά το album (Period) του 2025. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, αντιλαμβάνεσαι πως πρόκειται για ένα κομμάτι που δεν ακολουθεί απλώς την pop φόρμα, αλλά τη διαμορφώνει ξανά από την αρχή. Έντονος ρυθμός, δυναμική παραγωγή και μια διάθεση απελευθέρωσης που διαπερνά κάθε στίχο, συνθέτουν ένα τραγούδι που λειτουργεί σαν προσωπική δήλωση.

Πώς η Taylor Swift «έφερε» τον χωρισμό σε σχέση της Kesha

Το «ORIGAMI!» υπογράφεται δημιουργικά από την ίδια την Kesha μαζί με τους Pink Slip, JBACH και Skyler Stonestreet, ενώ η παραγωγή φέρει επίσης τη δική της καλλιτεχνική σφραγίδα. Ο ήχος του κινείται σε ένα σύγχρονο pop πλαίσιο, με έντονη ενέργεια και παιχνιδιάρικη αισθητική, στοιχεία που πάντα χαρακτήριζαν τη μουσική της, αλλά εδώ αποκτούν μια πιο ώριμη και συνειδητή διάσταση.

Στο επίκεντρο του τραγουδιού βρίσκεται η έννοια της ελευθερίας – όχι μόνο ως κοινωνική ή καλλιτεχνική δήλωση, αλλά ως βαθιά προσωπική εμπειρία. Η Kesha μιλά μέσα από το «ORIGAMI!» για την επανασύνδεσή της με τον εαυτό της, για τη διαδικασία αποδοχής του σώματος και της ταυτότητάς της και για τη χαρά της ανεξαρτησίας. Όπως έχει τονίσει, το τραγούδι αποτελεί έναν εορτασμό της ζωής χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα. Η εικόνα που δημιουργείται μέσα από τους στίχους είναι έντονα συμβολική, με φράσεις που αποτυπώνουν την ένταση της απελευθέρωσης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα pop single, αλλά για μια μουσική εξομολόγηση που συνδυάζει προσωπική εμπειρία και καλλιτεχνική έκφραση.

Παράλληλα, η κυκλοφορία του «ORIGAMI!» λειτουργεί ως προάγγελος της μεγάλης «Freedom Tour», η οποία ξεκινά στις 23 Μαΐου 2026 στην Καλιφόρνια και ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου στην Ιντιάνα. Η περιοδεία, με τη συμμετοχή των Chromeo, υπόσχεται μια εμπειρία γεμάτη ρυθμό, χορό και θετική ενέργεια, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία που εκφράζει το νέο single.

Το «ORIGAMI!» δεν είναι απλώς η επιστροφή της Kesha στη μουσική επικαιρότητα. Είναι η απόδειξη ότι βρίσκεται σε μια φάση βαθιάς προσωπικής και καλλιτεχνικής αναγέννησης, όπου η χαρά, η ελευθερία και η αυτοέκφραση γίνονται το απόλυτο επίκεντρο της δημιουργίας της.

«MAYHEM Requiem»: Το νέο φαντασμαγορικό project της Lady Gaga έρχεται στις 15 Μαΐου