«Πικρές Γιορτές»: Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ έρχεται στην Ελλάδα

Όταν μιλάς για τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ξέρεις ότι κάθε νέα του ταινία δεν είναι απλώς μια κινηματογραφική κυκλοφορία, αλλά ένα γεγονός που συζητιέται διεθνώς. Αυτή τη φορά, ο πολυβραβευμένος δημιουργός επιστρέφει στην ισπανική γλώσσα και στη γνώριμη καλλιτεχνική του ταυτότητα με την ταινία «Πικρές Γιορτές», ένα έργο που ήδη έχει αρχίσει να τραβά το ενδιαφέρον πριν καν την επίσημη πρεμιέρα του.

Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του Αλμοδόβαρ μετά το αγγλόφωνο «Room Next Door», φέρνοντάς τον ξανά στο γνώριμο σκηνοθετικό του σύμπαν, όπου κυριαρχούν τα έντονα συναισθήματα, οι ανθρώπινες σχέσεις και η χαρακτηριστική του γλυκόπικρη ματιά πάνω στη ζωή και το σινεμά. Οι «Πικρές Γιορτές» ήδη θεωρούνται μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συμμετοχές στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, όπου θα πραγματοποιήσουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους.

Όταν ένα παιδί ζητά να μείνει μακριά από τη μητέρα του – Η νέα ταινία «Jimpa» θα σε καθηλώσει

Η παρουσία της ταινίας στις Κάννες ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το νέο του έργο, καθώς κάθε εμφάνιση του Αλμοδόβαρ στη διοργάνωση συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες και έντονη κινηματογραφική συζήτηση. Το ύφος του, που συνδυάζει το συναίσθημα με την αισθητική ένταση, φαίνεται πως παραμένει στο επίκεντρο και σε αυτή τη νέα του δημιουργία.

Στην Ελλάδα, η ταινία θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους από τις 4 Ιουνίου, μέσω του Cinobo, δίνοντας στο ελληνικό κοινό τη δυνατότητα να τη δει σε μεγάλη οθόνη λίγες εβδομάδες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της.

Οι «Πικρές Γιορτές» έρχονται να προστεθούν στη μακρά φιλμογραφία του Αλμοδόβαρ, συνεχίζοντας τη θεματική του γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις, τις εσωτερικές συγκρούσεις και τη συναισθηματική πολυπλοκότητα, στοιχεία που έχουν καθιερώσει το όνομά του ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά.

Ο Guy Ritchie στα καλύτερά του: H νέα ταινία «In The Grey» έχει ανεβάσει τον πήχη