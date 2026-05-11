Fashion 11.05.2026

Τα πιο stylish shorts looks για το 2026 που ήδη γίνονται trend

Τα πιο δυνατά summer looks της σεζόν βασίζονται σε απλά κομμάτια που απογειώνονται με σωστό styling και έξυπνους συνδυασμούς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η σεζόν των σορτς για το 2026 μπαίνει ήδη δυναμικά στο fashion radar, με looks που δείχνουν ξεκάθαρα ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν περιορίζεται πλέον σε ένα απλό καλοκαιρινό basic. Αντίθετα, μετατρέπεται σε κεντρικό στοιχείο styling, με πιο προσεγμένες γραμμές, ενδιαφέροντα υλικά και συνδυασμούς που θυμίζουν ολοκληρωμένα runway σύνολα. Από silk υφές μέχρι structured Bermuda και πιο relaxed boxer σιλουέτες, τα φετινά outfits κινούνται ανάμεσα στο effortless και το polished, δίνοντας έμφαση στο πώς «χτίζεται» συνολικά ένα look.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας σεζόν είναι η ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την fashion ταυτότητα. Τα shorts δεν φοριούνται απλώς επειδή είναι πρακτικά, αλλά επειδή μπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικές στιλιστικές κατευθύνσεις: από minimal city chic μέχρι πιο edgy και layered εμφανίσεις. Το styling παίζει τον βασικό ρόλο, με jackets, statement παπούτσια και προσεγμένα accessories να μεταμορφώνουν ακόμα και το πιο απλό κομμάτι σε fashion statement.

Μεταξωτό σορτς με barn jacket

Ένα από τα πιο δυνατά outfits συνδυάζει ivory silk shorts με barn-style jacket, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο mix ανάμεσα στο χαλαρό και το polished. Η μεταξωτή υφή δίνει κομψή διάθεση, ενώ το jacket «κατεβάζει» το look στην καθημερινότητα. Ολοκληρώνεται με mini structured τσάντα και jelly flats για μια πιο μοντ΄περνα διάσταση.

Σορτς βερμούδα με μίνιμαλ τοπ

Οι βερμούδες επιστρέφουν δυναμικά σε tailored, πιο δομημένη γραμμή και συνδυάζονται με εφαρμοστό τοπ σε ουδέτερες, γήινες αποχρώσεις. Η ζώνη στη μέση τονίζει τη σιλουέτα και δίνει δομή στο σύνολο, ενώ τα πέδιλα με χαμηλό τακούνι προσθέτουν μια διακριτική κομψότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα καθαρό, σύγχρονο city look που μπορεί να φορεθεί εύκολα από το πρωί στο γραφείο μέχρι τη βραδινή βόλτα.

Σορτς boxer με καμπαρτίνα

Τα σορτς τύπου boxer αποκτούν νέα, πιο fashion ταυτότητα όταν συνδυάζονται με oversized καμπαρντίνα και loafers. Το layering είναι το βασικό στοιχείο του look, δημιουργώντας αντίθεση ανάμεσα στο χαλαρό και το πιο δομημένο κομμάτι. Οι κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο προσθέτουν ένα ανεπιτήδευτο street style στοιχείο, κάνοντας το σύνολο να δείχνει απόλυτα σύγχρονο και «it girl».

Τζιν βερμούδα με minimal τοπ

Το τζιν σε σκούρο μπλε απόχρωση επιστρέφει σε εκδοχή βερμούδα και συνδυάζεται με boatneck τοπ για ένα καθαρό και διαχρονικό αποτέλεσμα. Οι mules ολοκληρώνουν το outfit, δίνοντας μια ανεπιτήδευτη κομψότητα που παραπέμπει ξεκάθαρα στο παριζιάνικο street style. Το look είναι απλό αλλά απόλυτα προσεγμένο, με έμφαση στις καθαρές γραμμές και τη σωστή ισορροπία.

Fashion fashion trends Σορτς
Starbucks Chilled Coffee x Jax Jones: Τι ετοιμάζουν στον Τάμεση

«Πικρές Γιορτές»: Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ έρχεται στην Ελλάδα

